28 de Abril de 2017 07:02

Volver a sumar de a tres

Deportivo Capiatá recibe a Sol de América en la continuidad de la jornada 14 del Apertura. Los dirigidos por Héctor Marecos no jugaron la fecha anterior (postergado vs. Libertad), mientras que el cuadro de Fernando Ortiz no gana desde hace dos fechas.