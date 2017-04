Volvió Libertad

El plantel regresó a Asunción tras la derrota contra Atlético Mineiro por Copa Libertadores. Libertad enfrenta el domingo a Cerro Porteño por la jornada 14 del Apertura. ¿Jubero pondrá a los titulares?

El conjunto de Fernando Jubero complicó sus chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores tras caer 2 – 0 contra el Atlético Mineiro en la cuarta jornada del Grupo 6. El 4 de mayo enfrentará a Godoy Cruz (rival directo) en Mendoza con la obligación de ganar para definir la serie en la última rueda. Pero en medio de este partido, el domingo visitará a Cerro Porteño en el Defensores del Chaco. Libertad (con un partido menos) mantiene la ventaja de cuatro puntos sobre sus escoltas (Olimpia y Guaraní).

El entrenador habló a su llegada de Brasil y mencionó que el equipo no cambiará en relación al que jugó en Minas Gerais. De perder, Cerro quedaría a dos puntos y también con un juego menos (vs Guaraní). Por ende, el DT no pondrá un once alternativo y lo irá definiendo mañana, en el primer entrenamiento en Asunción.