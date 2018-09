Volvió Sanguinetti

Javier Sanguinetti es de nuevo desde esta tarde el entrenador de Sportivo Luqueño. El mismo fue presentado por parte del presidente del club. El argentino suplantará a Gustavo Florentín, que pasó a Guaraní.

Gustavo Florentín dejó la entidad auriazul después de recibir la propuesta de Guaraní. Rápidamente Luqueño se puso en contacto con Sanguinetti que ya estuvo en la entidad hasta febrero del 2018.

Sanguinetti fue destituido de Sportivo Luqueño tras una derrota de 4-1 ante Independiente CG, el mismo equipo contra quien debutará el viernes.

“Son las casualidades que tiene este juego, me fui después de un partido en el que el equipo no fue lo que pensaba después de tres partidos buenos con Olimpia, Libertad y Cuenca. Hoy me toca de vuelta volver a la banca de Sportivo Luqueño ante el mismo rival, como dije, son las casualidades que tiene este deporte”, dijo Sanguinetti.