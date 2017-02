Y un día... volvió

Silvio Torales volverá a Cerro Porteño: el volante se negó a continuar en el club cuando habían echo uso de la opción de compra del pase. El jugador se acoplará mañana, entrenará a doble turno y será tenido en cuenta por Gustavo Florentín.

"Mañana se acopla otra vez con nosotros (sobre Silvio Torales). Tiene que ponerse en forma nuevamente ya que es un jugador importante. Creemos que contra General Díaz (quinta fecha) podría estar ya. Trabajará a doble turno y sumará minutos en la reserva", contó Gustavo Florentín a ABC Cardinal. El volante volvió a México luego de finalizar su préstamo con Cerro Porteño, cuando el club hizo uso de la opción de compra del pase a Pumas.

En su momento, se manejó que el jugador tuvo un inconveniente con Gustavo Florentín, razón por la cual no deseo continuar en el plantel. "No sé de donde salió el comentario (sobre una discusión con Torales). Era falso y si es que había un inconveniente conmigo, no hubiera jugado ningun partido de Copa o del Torneo. Además, ustedes se enteraron de que el deseo del cuerpo técnico era que continúe en Cerro por que lo ibamos a tener en cuenta", aclaró el DT. El conjunto de Barrio Obrero es dueño de los derechos del jugador.

Por otra parte, Florentín admitió que entre hoy o mañana, se definirá el cuarto refuerzo: "habría novedades, a más tardar sería mañana (sobre el último refuerzo). Será en una posición que nos hace falta, es un jugador que necesitamos. Es paraguayo pero juega afuera". Ante la caída de Federico Carrizo, el entrenador había mencionado que tenían un plan b.