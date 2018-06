“Yo me quiero quedar”

Julián Benítez admitió que desea continuar en Olimpia y mencionó que desconoce la supuesta oferta de Libertad. “Cuando Santa Fe me quiso llevar a inicio de año dije que quería quedarme a ser campeón”, contó el jugador a ABC Cardinal.

Julián Benítez tuvo la oportunidad de jugar en Independiente Santa Fe a inicio de año. El futbolista decidió quedarse en Olimpia y a pesar de no ser tenido en cuenta por Daniel Garnero en gran parte del Apertura y la Copa Libertadores, el mediocampista ofensivo pelea por un lugar, se coronó campeón y admitió que desea continuar en el Decano. “Yo tengo contrato con club y me quiero quedar. De hecho, cuando Santa Fe me quiso llevar a inicio de año dije que quería quedarme a ser campeón con Olimpia”, contó a ABC Cardinal.

El volante del Franjeado disputó 14 partidos en el primer campeonato del 2018 y anotó 4 goles. Por otra parte, Benítez puntualizó que desconoce de una supuesto interés de Libertad: “del interés de Libertad no sé nada yo".