Zeballos: “Es un estadio muy grande”

Pablo Zeballos, jugador de Sportivo Luqueño, habló del partido de Olimpia ante Flamengo por Copa Libertadores en el 2012 en el estadio Nilton Santos cuando perdiendo 3-0, el decano empató 3-3.

“Fue un partido inolvidable por cómo se dio, un 0-3 abajo, Flamengo tenía grandes jugadores como Ronaldinho, Vagner Love. Allí practicábamos cuando estaba en el Botafogo, es un estadio muy grande, creo que sobrepasa las medidas normales de casi todos los estadios”, afirmó Zeballos a la 730 AM, ABC Cardinal.

Además agregó que en ese partido del 2012 parecía que la pelota no salía nunca de la cancha.

Zeballos no pudo jugar la primera fecha y ahora ya está a disposición del cuerpo técnico de Sportivo Luqueño para el juego del viernes ante Sportivo Trinidense. “Muy contento porque ya estoy habilitado, tengo muchas ganas de jugar sabiendo que en la primera fecha no pudimos sumar, queríamos una revancha rápida, no se pudo jugar contra Olimpia y tenemos una linda posibilidad el viernes y ojalá podamos sumar de a tres, ojalá sea un buen partido”, concluyó.