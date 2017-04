Zidane: “No somos favoritos”

Por EFE

Zidane se refirió al derbi de mañana contra el Barcelona en el Bernabéu (14:45): “el partido de mañana no es decisivo”. Real Madrid, que jugará la semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, lidera la liga con 75 puntos.

“El partido de mañana no es decisivo. Pase lo que pase nos faltan siete finales y el Clásico es una más. Hasta el final vamos a pensar partido a partido”, aseguró Zidane intentando restar importancia al duelo directo por el título con el Barcelona. El técnico francés esquivó el papel de favorito. “Es un partido que tienes que jugar, que luchar mucho y trabajar para ganar. No somos favoritos. Igual la gente de fuera puede pensar que sí, pero para nosotros no. Saldremos a hacer un gran partido”.

El Clásico llega al Santiago Bernabéu con la carga especial de poder dejar el título liguero visto para la sentencia el Real Madrid. Sin embargo, Zidane intentó rebajar la importancia de un partido tan grande y quitar presión a sus jugadores. “Estamos acostumbrados a este tipo de partidos. Es uno más. Hay mucho desgaste pero tenemos mucha ilusión por seguir haciendo lo que estamos haciendo”, aseguró insistiendo que para nada tendrán la Liga ganada en caso de victoria. “Es un partido más y faltarán otros siete”.

Confirmó el técnico francés que el galés Gareth Bale está recuperado para jugar, pero no quiso desvelar si le ve en condiciones de reaparecer directamente como titular. “Va a estar con nosotros porque ha entrenado bien. Ya se verá si juega o no mañana”. El ambiente de euforia que puede rodear a su equipo, aseguró Zidane que no cala dentro del vestuario. “Puede haber gente que piense que estamos confiados tras lo que vivimos el martes ante el Bayern pero no hay nada de eso. Estamos muy concentrados en el partido y no vamos a pensar en lo que ha pasado ni en lo que pasará después. Daremos el máximo para ganar”.

Será el primer Clásico en el Bernabéu de Zidane. Un momento dijo que siempre es especial y en el que no cree que tengan menos presión que el Barcelona. “La presión existe siempre pero no es mala. Hay que saber jugar un partido importante todos juntos, jugadores, técnicos, afición. Todos daremos el máximo para ganar”.

“Estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. Sabemos que jugamos contra un rival muy bueno que en cualquier momento te puede meter en dificultades. Estamos en nuestro campo y vamos a intentar con nuestra afición ganar”, agregó. Respecto a nombres propios destacó que del brasileño Marcelo lo que más le gusta es su carácter y lo positivo que es porque da energía al grupo. De su compatriota Neymar prefirió no opinar sobre los recursos a su sanción. “No sé si va a jugar, no es mi competencia. Nos vamos a enfrentar a un equipo. No sé si es justo o no que juegue o no lo haga”.

Destacó el momento por el que atraviesa el portugués Cristiano Ronaldo. “Física y mentalmente está realmente preparado para hacer un gran partido, como todos los jugadores. Siempre hablamos de Critiano en las grandes citas y seguramente mañana vuelva a demostrar su importancia. Destaco la energía que transmite al grupo, es impresionante, es una persona muy positiva”.

Del rival, el entrenador madridista se mostró convencido de su capacidad de levantarse con rapidez de un disgusto como la eliminación de la Liga de Campeones, tras caer eliminado ante el Juventus italiano. “No creo que les pueda pesar la eliminación. Si pensamos en eso nos equivocaremos. Es un equipo muy bueno que ha demostrado muchas cosas a lo largo de la temporada y no va a tener una presión especial por jugar en el Bernabéu. Sabemos que tenemos que hacer un partido grande para ganar”, opinó.