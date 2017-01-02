02 de Enero de 2017 16:04

 

Este sábado pescarán los Especiales

Este sábado 7, se realizará la pesca de playa para personas con discapacidad intelectaul, pertenecientes a Olimpiadas Especiales Paraguay (OEP), en la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca (APCP) como parte de su Concurso Internacional Aniversario.

Serán 50 los pescadores de OEP, quienes estarán acompañados de sus respectivos padrinos que serán dados a conocer este martes tras la reunión informativa.

PESCADORES

LUIS AGUILERA

JOSE SANABRIA

LEIDY MEDINA

MATIAS BOSELLI

MARCOS MEZA

VICTOR DIAZ

MARIO MEDINA

OSCAR OCAMPOS

MARCOS FABIO

NESTOR BOGADO

NESTOR BOGADO

NATALIA BOLLA

MATEO PAGLIERI

CINTIA BARRETO

MARTIN MARTINETTI

PABLO ALMADA

JOEL VERA

ESTELA AGÜERO

NOELIA OVANDO

TATIANA SAMUDIO

ARACELLI SAMUDIO

ARACELLI SAMUDIO

DAYSI SANTANDER

ROSA BATTILANA

CARLOS VERA

ALBERTO TORRES

MANUEL IBARRA

ARTURO BENITEZ

HASSAN ZOGAID

NICOLAS GONZALEZ

MARCOS ZAYAS

MARIA J. CACERES

Amneliese Gotz

FERNANDO REGUNEGA

PATRICIA GIMENEZ

SION PEREZ

FEDERICO BOLLA

PATRICIA BOLLA

PATRICIA BOLLA

GABRIEL ANTUNEZ

TADEO MIRANDA

MAURICIO AGUILERA

VANINA OLMEDO

LETICIA ROTELA

EMILIANO GOMEZ

IVAN STUDENKO

ZULMA MONTIEL

AGUSTIN LLEDÓ

AGUSTIN LLEDÓ

SANTIAGO BALBUENA

DAHIANA TORRES

MARIA B. RAMIREZ

SANDRA TORALES

ISABELINO GONZALEZ

 

AUTORIDADES

DIRECTOR DE LA PRUEBA: LUIS OVIEDO GUANES

ADJUNTO: SABADINO BONNIN

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