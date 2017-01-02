02 de Enero de 2017 16:04
Este sábado pescarán los Especiales
Este sábado 7, se realizará la pesca de playa para personas con discapacidad intelectaul, pertenecientes a Olimpiadas Especiales Paraguay (OEP), en la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca (APCP) como parte de su Concurso Internacional Aniversario.
Serán 50 los pescadores de OEP, quienes estarán acompañados de sus respectivos padrinos que serán dados a conocer este martes tras la reunión informativa.
PESCADORES
LUIS AGUILERA
JOSE SANABRIA
LEIDY MEDINA
MATIAS BOSELLI
MARCOS MEZA
VICTOR DIAZ
MARIO MEDINA
OSCAR OCAMPOS
MARCOS FABIO
NESTOR BOGADO
NESTOR BOGADO
NATALIA BOLLA
MATEO PAGLIERI
CINTIA BARRETO
MARTIN MARTINETTI
PABLO ALMADA
JOEL VERA
ESTELA AGÜERO
NOELIA OVANDO
TATIANA SAMUDIO
ARACELLI SAMUDIO
ARACELLI SAMUDIO
DAYSI SANTANDER
ROSA BATTILANA
CARLOS VERA
ALBERTO TORRES
MANUEL IBARRA
ARTURO BENITEZ
HASSAN ZOGAID
NICOLAS GONZALEZ
MARCOS ZAYAS
MARIA J. CACERES
Amneliese Gotz
FERNANDO REGUNEGA
PATRICIA GIMENEZ
SION PEREZ
FEDERICO BOLLA
PATRICIA BOLLA
PATRICIA BOLLA
GABRIEL ANTUNEZ
TADEO MIRANDA
MAURICIO AGUILERA
VANINA OLMEDO
LETICIA ROTELA
EMILIANO GOMEZ
IVAN STUDENKO
ZULMA MONTIEL
AGUSTIN LLEDÓ
AGUSTIN LLEDÓ
SANTIAGO BALBUENA
DAHIANA TORRES
MARIA B. RAMIREZ
SANDRA TORALES
ISABELINO GONZALEZ
AUTORIDADES
DIRECTOR DE LA PRUEBA: LUIS OVIEDO GUANES
ADJUNTO: SABADINO BONNIN
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