Luqueño-Pablo Rojas, Premium de Futsal FIFA

Los equipos de Sportivo Luqueño y Pablo Rojas abrirán este jueves la disputa del cuarta fecha, primera rueda, de la Liga Premium de Futsal FIFA, que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol, en cotejo a disputarse en el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

El compromiso entre Luqueño y Pablo Rojas está previsto para las 20:30, de acuerdo al programa oficial del certamen que este año se realiza en homenaje al Dr. Juan Carlos Cáceres Montórfano (ya fallecido).

Los demás encuentros de la cuarta fecha del campeonato más importante de la temporada 2018 se cumplirá el viernes con el siguiente programa: Deportivo Humaitá vs. Resistencia (21:00, cancha Humaitá); Coronel Escurra vs. Sport Colonial (21:00, cancha Coronel Escurra); Olimpia vs. Deportivo Recoleta (cancha Olimpia, 21:00); Atlético Tembetary vs. Exa Ysaty (cancha COP, 21:00, en vivo por TV); Deportivo Santaní vs. Exa Inmaculée (cancha Monte Alto de Santaní, 21:00) y Star's Club vs. Filosofía UNA (cancha Star's Club, 21:00).

El partido Afemec-Cerro Porteño quedó postergado a raíz de que once jugadores del equipo azulgrana se encuentran en el exterior, nueve de ellos en los Juegos Odesur Cochabamba y dos en Kuwait.

La semana pasada también, por el mismo motivo, se había postergado el juego entre Cerro Porteño y Deportivo Santaní.

Posiciones (tras la disputa parcial de la tercera fecha): Exa Inmaculée, Exa Ysaty y Sport Colonial 9 puntos; Cerro Porteño (un juego pendiente), Olimpia y Deportivo Recoleta 6; Resistencia, Deportivo Santaní (un juego pendiente), Afemec, Sportivo Luqueño, Coronel Escurra, Star's Club y Filosofía UNA 3; Atlético Tembetary y Deportivo Humaitá 1 y Pablo Rojas 0.