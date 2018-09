Ibáñez, Duarte y Ayala se quedan con los títulos

Luis Ibáñez, Diego Duarte y Nicolás Ayala se hicieron con los tres títulos del Torneo por Niveles de septiembre, celebrado el fin de semana en el Estadio de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa (FPTM).

Ibáñez, número uno del ránking local, añade otro cetro a su palmarés al triunfar en la categoría Primera. El sajón fue escoltado en el podio por Benicio Moreno (2°), David León y Agustín Ocampos (3°).

Duarte dominó en Segunda, nivel cuyo podio se completó con Axel Bertolo (2°), Melina Hermosilla, Federico Beyer (3°).

Tercera fue para Ayala. Segundo fue Gabriel Pastore y compartieron el tercer puesto Paúl Quiñónez y Rebecca Cuenca.

El próximo reto en el tenis de mesa nacional es el I Abierto de Pedro Juan Caballero, organizado por el Club Colibrí, este sábado y domingo.

La FPTM anunció a los destacados jugadores brasileños Cazuo Matsumoto y Jessica Yamada. Asimismo, para incentivar la participación, la federación costeará los pasajes terrestres y la inscripción a los tres primeros jugadores del ránking nacional sub 11, sub 13 y sub 15 (masculino y femenino).