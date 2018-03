Irlanda conquista el “Grand Slam”

Por EFE

Irlanda ratificó su condición de mejor equipo del hemisferio norte tras añadir al título de campeón del Seis Naciones la conquista del “Grand Slam”, al completar su pleno de victorias en el torneo tras imponerse por 15-24 a Inglaterra en Twickenham.

El XV del trébol festejó el día de San Patricio, patrón de la Isla Esmeralda, con una auténtica lección de rugby ante un conjunto inglés, ganador de las dos últimas ediciones del Seis Naciones, incapaz de contener en ningún momento el juego de los “verdes”.

Una superioridad que los de Joe Schmidt plasmaron a los cinco minutos de juego en el marcador con el try de Garry Ringrose y la correspondiente conversión de Johnny Sexton (0-7) para los irlandeses en el tanteador. Ventaja que los del trébol doblaron a los 23' con un nuevo try, en este caso de CJ Stander, que encarriló definitivamente el triunfo visitante. Y eso que Inglaterra, que tras la derrota encajada hoy quedó por primera vez fuera de las tres primeras plazas desde el año 2006, pareció reaccionar con el try de Elliot Daly a los 31 minutos.

Pero este sábado nada, ni nadie pudo evitar la victoria de Irlanda, que volvió a distanciarse en el marcador con un nuevo try (5-21) de Jacob Stockdale sobre el final del primer tiempo. La acción convirtió en estériles los dos try que Inglaterra logró por medio de Elliot Day y Jonny May en la segunda parte y que sólo sirvieron para maquillar el tanteador (15-24), ya que la victoria de Irlanda nunca estuvo en duda. Un triunfo que permitió al XV del trébol alzarse con su tercer “Grand Slam” de su historia, tras los conquistados en los años 1948 y 2009.

El tryman: Jacob Stockdale

Su try de hoy le permitió al joven irlandés de 21 años entrar en la historia del Seis Naciones, tras convertirse en el primer jugador desde la inclusión de Italia en el año 2000 en firmar siete ensayos en una misma edición.