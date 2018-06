La revancha tiene fecha

El segundo combate entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazako Gennady Golovkin se disputará el 15 de septiembre en Las Vegas, confirmó este miércoles el estadounidense Oscar de la Hoya, excampeón del mundo y actual promotor de boxeo. De la Hoya, fundador y presidente de la empresa Golden Boy Promotions, informó mediante Twitter.

“Feliz de informar que sí tenemos pelea el 15 de septiembre”, escribió el excampeón del mundo y actual promotor de boxeo, que añadió una imagen móvil con ambos peleadores en la que aparecían las frases “deal ”, “no deal” (trato, sin trato) y al final se iluminaba “deal” (trato). Álvarez y Golovkin protagonizaron su primer pleito el 16 de septiembre de 2017 y hubo empate, un veredicto controvertido por parte de los jueces que generó un nuevo escándalo en el mundo del boxeo.

El combate de revancha estaba programado para el 5 de mayo en Las Vegas, pero fue cancelado luego de que el mexicano diera positivo por clembuterol, por consumo de carne contaminada, y fue sancionado con seis meses de suspensión por la Comisión Atlética de Nevada. El castigo se consideró retroactivo al 17 de febrero, día en que se sometió a la prueba antidopaje voluntaria, por lo que su castigo finalizará a mediados de agosto y estará listo para pelear el 15 de septiembre, una de las fechas clave en Las Vegas.

En las últimas semanas, Golovkin, campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial (CMB) y la Asociación Mundial (AMB), buscó modificar su paga y eso retrasó la confirmación del combate. Golovkin, de 36 años, tiene una marca de 38-0-1, con 34 nocauts, y Álvarez, de 27 años, dejó su hoja de servicios en 49-1-2, con 34 triunfos por la vía rápida.

