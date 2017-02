Las 12 Yacarés para el “Suda”

La Unión de Rugby del Paraguay (URP) oficializó a las doce jugadoras que conformarán el seleccionado nacional que enfrentará el torneo Sudamérica Rugby Sevens, la próxima semana.

La lista dada a conocer tras la preselección cita a: Verónica Paredes (Cristo Rey), Ingrid Alfonso (Cristo Rey), Mayra Méndez (Old King), Montserrat Cáceres (Santa Clara), Lucero Viveros (ASRUC, Francia), Paula Denis (Old King), Natalia Justiniano (Old King), Belén Bileski (Encarnación Rugby Club), Cinthia Santander (Old King), Liz Mariela Gamba (Presidente Franco), Keila Bodrón (Old King) y Claudia Fernández (Encarnación Rugby Club). La primera suplente es María del Carmen Martínez, de Luque.

El torneo tendrá lugar los días sábado 18 y domingo 19, en las instalaciones del Carlos Paz Rugby Club, de la ciudad de Carlos Paz, provincia de Córdoba (Argentina). La delegación, encabezada por el Head Coach Nahuel García, partirá vía aérea el jueves.