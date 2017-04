Los Kavarás le ganan a Roque Alonso 35-29

El pasado 23 de abril Capiatá se enfrentó de local contra Mariano en su tercer partido dentro del Torneo Metropolitano de Rugby. Los Kavarás se quedaron con la victoria con 35 tantos contra 29.

Capiatá se impuso con cuatro tries a cargo de Samuel Chamorro, Gustavo Arrieta (2) y Dante Lesme, un try penal a cargo de Maicol López y dos penales del capitán Arrieta. Cabe destacar que el único try convertido fue realizado por este último.

Con esta victoria Capiatá Rugby Club lidera el Torneo Metropolitano y su siguiente partido lo disputará contra Villeta en fecha a confirmar.