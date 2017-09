Muere el ex boxeador Jake LaMotta

Por EFE

MIAMI. Jake LaMotta, el boxeador estadounidense al que Robert de Niro interpretó en el filme “Raging Bull” (Toro Salvaje) y que fue conocido por su rivalidad en el cuadrilátero con Sugar Ray Robinson, murió este martes a los 95 años.

La hija del ex boxeador, Christi LaMotta, comunicó la muerte de su padre a través de un mensaje en Facebook publicado este martes y otro miembro de su familia confirmó al portal TMZ que falleció en un asilo de ancianos por complicaciones de una neumonía sin dar más detalles. Según el diario The Miami Herald, LaMotta vivió recientemente en Palm Garden, en la ciudad de Aventura, al norte de Miami. “Jake LaMotta July 10 1922-September 19 2017. Descansa en Paz Pop” es el escueto mensaje de su hija Chisti. Por su parte el actor Robert De Niro emitió un breve comunicado sobre la muerte del ex boxeador: “Descansa en paz, campeón”. Nacido en El Bronx, en Nueva York, en el seno de una familia de origen italiano, LaMotta fue uno de los boxeadores más combativos y duros de su época. Desarrolló su carrera desde 1941 a 1954 y fue campeón del mundo de los pesos medios. Su rivalidad con Sugar Ray Robinson, con quien combatió en seis ocasiones y perdió en cinco, fue legendaria. En la última de esas peleas, celebrada el 14 de febrero de 1951 en Chicago y conocido como la masacre pugilística de San Valentín por su dureza, fue derrotado, pero Robinson no logró noquearlo. LaMotta publicó su autobiografía “Raging Bull: My Story”, en 1970, y diez años después el director Martin Scorsese la adaptó para el cine con Roberto de Niro, que ganó el Óscar como mejor actor, como protagonista.