Paraguayos en acción en Latinoamericano de OE

La delegación nacional de Olimpiadas Especiales en la jornada de este sábado inició con sus pruebas individuales en natación y tenis en los III Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales - Panamá 2017.

TENIS.Los tenistas José Sanabria y Luis García arrancaron con las pruebas preliminares de singles saliendo victoriosos ambos en sus dos partidos correspondientes a la ronda preliminar.

José Sanabria vs Sebastián Seta (Arg) 2-0 José Sanabria vs Luis Torres (Panamá) 2-0 José Sanabria vs Víctor Mukul (México) 0-2 Luis García vs Luis Lara (Arg) 2-0 Luis García vs Alejandro Tapia (Bol) 2-1

NATACIÓN.Por su parte 3 de nuestros 4 nadadores, realizaron iniciaron las presentaciones de clasificación en las siguientes modalidades: - Matteo Paglieri, en 200 metros libre - Dahiana Torres, 50 metros espalda -Jimena Vázquez, 50 metros espalda

DOMINGO FINALES

En el estadio Rommel Fernández a las 8:30hs Mónica Prieto e Isabelino González tendrán su prueba final en los 5.000 metros. En la Piscina Eileen Coparropa, Dahiana Torres y Jimena Vázquez irán en busca de sus primeras medallas a las 16:30hs en los 50 metros espalda. El equipo de tenis, seguirá con su etapa de clasificación, mientras que los seleccionados de bochas iniciarán la ronda preliminar.

Fuente: Prensa de OEP