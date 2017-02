16 de Febrero de 2017 16:37

Selectivo para “Suda” y Circuito Mundial, este sábado

La Federación Paraguaya de Tenis de Mesa (FPTM) celebrará este sábado, en su estadio, el selectivo para el Campeonato Sudamericano (sub 18) y el Circuito Mundial (sub 13, sub 18), que serán en marzo en nuestro país.