Torneo Primavera de Squash

Del 25 de setiembre al 3 de octubre se disputó la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Squash, el torneo Primavera, que tuvo como escenario al Yacht y Golf Club Paraguayo.

Un total de 56 jugadores distribuidos en 15 categorías tomaron parte de esta competencia, que se extendió por nueve días y se cumplieron más de 100 partidos en dicho periodo. Durante esta cuarta fecha del circuito rankeable de la Asociación Paraguaya de Squash (APS), se vivieron intensos encuentros en todas las categorías, tanto de adultos como de menores.

El director del torneo, Aníbal Rojas, destacó el apoyo de los padres para con sus hijos, quienes son la apuesta a futuro de este deporte. Los campeones y finalistas, respectivamente, de cada una de las categorías, fueron: Sub 9: Franco Alvarenga (Campeón) y Juliana Rojas (Finalista); Sub 11: Lucas Alvarenga y Juliana Rojas; Sub 13 Principiantes: Facundo Abente y Lucas Alvarenga; Sub 13 Avanzados: Fiorella Gatti y Mathías Mena; Sub 15: Fiorella Gatti y Mathías Mena; Sub 19: Luján Palacios y José Solís; Primera: Francesco Marcantonio y Nico Caballero; Segunda: Aníbal Rojas y Raul Acosta; Tercera: Enrico Casarino y José Canillas; Cuarta: Gerardo Gatti y Héctor Cogliolo; Quinta: Ronen Kohan y Lucas Santacruz; Damas B: Jazmín Villalba y Jennifer Schmidt; Principiantes: Jazmín Villalba y Ellioth Butterworth; Ejecutivos A: Esteban Casarino y Aníbal Rojas; Ejecutivos B: Manuel Ochipinti y José Canillas.