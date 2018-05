URP anuncia lista de convocadas para Odesur

La Unión de Rugby del Paraguay (URP) anunció este viernes su nómina de convocadas para integrar la selección femenina de Seven que competirá en los XI Juego Odesur de Cochabamba 2018.

Las doce jugadoras son: Ingrid Alfonso (Cristo Rey), Paula Denis (Old King), Claudia Fernández (Encarnación), Cecilia Benza (Santa Clara), Natalia Justiniano (Old King), Lizandry Centurión (Old King), Aracelli Nicollini (Old King), Maira Méndez (Old King), Guilietta Romero (Curda), Cinthia Cristaldo (Cristo Rey), Estela Servín (Santa Clara), Lucero Viveros (Asunción).

El rugby tendrá lugar del 27 al 29 de este mes, en el Estadio Municipal de Colcapirhua.