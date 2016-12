Vargas, del fútbol al oro en atletismo

Paraguay fue bicampeón sudamericano en los 150 m en los Juegos Escolares, cuando las veloces piernas de Mateo Vargas (14 años) llegaron al oro en Medellín. Una carrera dorada en la pista, descubierta en una cancha de fútbol.

Como cualquier niño, Mateo dedicaba su tiempo a jugar al fútbol. Sin embargo, su profesor le guió hacia un camino donde su talento cosecharía aún más logros. “Lo que hacía era sólo correr y correr, pero poco aportaba”, había apuntado Mateo, tras colgarse la medalla de oro, al medio El Mundo, de Colombia.

De regreso a Paraguay, luego de recibir un reconocimiento por parte de la Secretaría Nacional de Deportes, Vargas recordó sus orígenes en el atletismo, habló del futuro, sus ídolos y más con ABC Color.

“No era muy buen jugador”

“Yo hacía fútbol antes y mi entrenador, el profe Jimmy Brassel, me dijo que pruebe en el atletismo, ya que no era muy buen jugador (risas). Entonces vine, probé y al competir ganaba y me fue muy bien”, cuenta el ahora recordista nacional (16”55).

Tiempo después, con medalla sudamericana en mano, Mateo analiza lo realizado. “Es un orgullo representar a mi país, que me hayan elegido. Estoy muy feliz por lo que conseguí”.

Esta es la segunda vez consecutiva que Paraguay llega al oro en esta carrera, pues en 2015 lo había logrado el polifacético Fabrizio Aquino. Sin embargo, antes de comenzar a correr no sintió nervios. “Estábamos preparándonos para la salida. No estaba tan nervioso porque ya había corrido otras carreras, pero estaba preparado para salir y darlo todo por mi país”. En los últimos momentos, al embolsarse la carrera, “no pude pensar en nada, tenía la mente en blanco, concentrado”, confiesa.

Con esa misma concentración mira al futuro para seguir compitiendo internacionalmente.

A Bolt y los Amarilla

¿A quién admira Mateo? Como velocista, el niño no podía olvidar al jamaiquino Usain Bolt, quien logró en Río el triple-triple, pero también destacó a los paraguayos Mathías y Tobías Amarilla, antiguos dueños de la plusmarca.

A la familia

“Entrenar todos los días y no perder las ganas”, devela sus secretos detrás de la hazaña, que dedica “mucho a mi familia y a todos mis amigos que siempre están apoyándome”.