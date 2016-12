Denide, cinco décadas

| Sociedad

Por Nancy Duré Cáceres, ABC Color

Nacida en 1966, la fundación Derechos del Niño en Desarrollo (Denide) opera en el crecimiento de distintos programas de inclusión social, escolar y laboral. Así trabaja tras el objetivo de lograr una sociedad más equitativa y solidaria.

ETIQUETAS

Desde sus inicios, Denide lleva adelante una lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual, a través de programas educativos y comunitarios de calidad. Así promueve el desarrollo de potencialidades y habilidades para la inclusión educativa, social y laboral plena de los beneficiarios.

Los programas de la fundación proveen atención de calidad a más de 100 usuarios con discapacidad intelectual, de entre seis a 45 años de edad. “La misión es contribuir a que ellos puedan alcanzar su autonomía y adaptación social”, expresa la directora Celeste Sakoda.

La misma manifiesta su satisfacción por los reconocimientos. “La lucha de la institución por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y los avances significativos en la inserción social y laboral de las mismas son reconocidos por la sociedad, mediante programas educativos comunitarios y estableciéndose como un Centro de Apoyo a la Inclusión”, agrega.

Sobre los primeros pasos de la institución, afirma que la proyección y concreción fue un esfuerzo conjunto de un grupo de padres, profesionales, docentes y referentes de la comunidad, quienes se unieron a principios de la década de los 60 para dar respuesta a una problemática que, hasta entonces, era invisible para la mayoría de los habitantes del Paraguay: la discapacidad intelectual. “Estas personas −ciudadanos como cualquier otro− debido a sus discapacidades no solo eran invisibles a los ojos de la sociedad paraguaya, sino incluso borradas de los censos nacionales y, muchas de ellas, encerradas en sus casas o instituciones psiquiátricas detrás de altas murallas, sin ningún tipo de asistencia o consideración pública”, lamenta Sakoda.

Los padres de los niños con discapacidad intelectual no solo tenían que sobrellevar solitariamente las necesidades diferentes de sus hijos, sino que, además, no podían ni siquiera vislumbrar la posibilidad de algún tipo de respuesta futura, ya que, para ellos, no existían oportunidades, servicios de ningún tipo y, mucho menos, políticas públicas dirigidas al sector de la discapacidad.

En su cincuentenario

Varias son las actividades impulsadas a fin de llevar alivio a los hogares de las personas con discapacidad. Entre ellas figura el programa a cargo de un equipo multidisciplinario en las áreas de sicopedagogía, sicología, fonoaudiología, pediatría, además de docentes altamente capacitados, quienes trabajan con niños y niñas con discapacidad intelectual de seis a 15 años de edad.

Como resultado de este trabajo, en los últimos años lograron la inclusión efectiva a escuelas regulares del 40 % de sus usuarios. Otro programa es el de jóvenes y adultos enfocados en la capacitación para la inclusión laboral y el desarrollo de habilidades para la vida. Cuenta con usuarios de 15 años en adelante, ofrece talleres de expresión gráfica y plástica, teatro, música, carpintería, peluquería, informática, lavandería, cálculo, comunicación, deportes, cocina y producción. En lo que va del 2016, cuatro jóvenes fueron incluidos en Prodepa, seis en empresas como Diesa, Supermercado Stock, General de Seguros, peluquería Bucci, Salemma, entre otros.

Programa del centro de pasantías inclusivas

Este año, la institución lanzó el Centro de Pasantías Inclusivas en alianza con el Shopping del Sol. A partir de esta iniciativa, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual podrán realizar pasantías laborales que les redituarán en formación en terreno laboral real y, también, permitirá sensibilizar y generar impacto positivo en empresas de nuestro medio. Una vez finalizado este programa, los jóvenes podrán concluir el proceso de capacitación y entrenamiento realizado durante los dos últimos años en áreas de atención al cliente y telefónica, archivo, relaciones humanas, gracias a una alianza con el SNPP, que proporcionó instructores para el desarrollo de los cursos. “El 100 % de los jóvenes que realizaron dichos cursos lograron la certificación, razón por la cual se encuentran altamente capacitados como para una inclusión laboral efectiva”, asegura Sakoda.

Desde la institución también se establecieron vínculos con empresas que creen en la inclusión, de manera que puedan coordinarse esfuerzos para seguir caminando hacia la construcción de ambientes laborales inclusivos.

Acompañamiento a familias en situación de riesgo

La fundación desarrolla un trabajo permanente de acompañamiento a las familias en situación de riesgo. “Esta es una característica presente en un alto porcentaje de nuestras familias usuarias”, dice la directora.

A fin de sostener los procesos y la formación de nuestros usuarios directos, es imprescindible que las familias se involucren y participen activamente en el desarrollo de sus hijos. “Teniendo en cuenta esto, realizamos una alianza con la Sociedad Paraguaya de Pediatría, desde hace cuatro años, y creamos la escuela para padres, un espacio en el que renombrados pediatras capacitan a las familias, y, al mismo tiempo, comparten sus inquietudes y experiencias intentando transformar duras realidades. La escuela para padres es gratuita y está abierta a la participación de toda la comunidad”.

También, en alianza con la Fundación Fe y Alegría se implementó un Programa de Alfabetización de Adultos. “Esto permitirá que, inicialmente, 20 padres, hermanos y familiares de usuarios directos puedan continuar sus estudios de educación escolar básica, logrando así la certificación que les permitirá mejorar en su calidad de vida”.

Sostenibilidad

“Nos solventamos a través de nuestras acciones, de recursos que en un 34 % son aportados por el Estado (desde el 2006), mientras que el 66 % restante es generado por la institución a través de eventos de recaudación, cuotas diferenciadas y donaciones de personas y empresas solidarias con la causa. Esto demuestra el vínculo que tenemos con la ciudadanía, cuyo aporte es fundamental para sostener el trabajo que realizamos”.

El local en el que brindan atención es propio y está edificado en un predio de 2 ha, aproximadamente, en el barrio Santo Domingo del distrito de Santísima Trinidad.

ndure@abc.com.py