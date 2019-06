El duplicado “papel” del periodismo 

| ENTREVISTA

Por Jorge Benítez Cabral

El periodismo está envuelto en una dicotomía en cuanto a su presente y futuro desde hace ya un buen tiempo, dos décadas quizá. La muerte del periodismo en papel es el vaticinio más directo, pero la agonía no termina de cerrar la última puerta.

La realidad nos empuja a leer como que esto en realidad se trata de una ejecución en manos del periodismo digital; que uno debe morir para que la “mariposa” del nuevo mundo de las noticias se imponga y fortalezca totalmente.

Tampoco la paradoja está ausente en este entrevero de dos eras periodísticas, pues el papel, en muchos casos, aún es negocio; es el progenitor que, a punto de jubilarse, aún puede vivir de sus propios ingresos e, inclusive, puede o debe aportar, poco o mucho, o todo, para apuntalar la necesaria, pero aún débil vida, económicamente hablando, de su sucesor digital como protagonista del “cuarto poder”.

Hace unas semanas, encontramos en Córdoba, Argentina, a un experimentado periodista español, tanto en periodismo en papel como en prensa digital: Gumersindo Lafuente, y hablamos con él de este tema. Respondió sin tapujos, directo. “Yo creo que el periodista que se considere de papel ya tiene un problema”, expresó, poniendo el énfasis en los profesionales, “viejos” y nuevos, ante el actual planteamiento del periodismo y sus dos realidades.

Lafuente sabe lo que es enfrentarse a esto. En julio del 2017 se incorporó como jefe de opinión de eldiario.es y, actualmente, es el director adjunto. En su país es considerado precursor del periodismo digital en español. Inició su carrera en el diario Ya, trabajó en El País y El Mundo. Entre el 2000 y 2006 dirigió la versión web del diario elmundo.es. En el 2007 fundó y dirigió soitu.es. Desde el 2010 y hasta el 2012 fue el responsable del cambio digital de El País. Pese a todo ello, aún trabaja también en la edición de una revista en papel.

Estuvo en Córdoba, el 31 de mayo y el 1 de junio pasados, invitado como expositor en el 8.° Congreso de Periodismo Digital del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), en el que, además de su exposición, brindó una serie de entrevistas a diversos medios.

El problema

Después de su primera afirmación sobre “el problema” del periodista de papel, le preguntamos ¿cuál exactamente era ese problema?

-Pues que el papel no tiene futuro, o tiene muy poco futuro, entonces creo que el buen periodismo no está relacionado con el soporte. Por decirlo de una manera un poco dura: a mí que desaparezcan los periódicos de papel no me preocupa, sí me preocuparía que desapareciese el periodismo.

-¿Qué es lo primero que debería hacer un periodista que se considere de papel si quiere sobrevivir?

-Pues dejar de considerarse de papel. Yo he trabajado 20 años de mi vida en periódicos impresos, en revistas impresas, y sigo haciendo una revista impresa; la revista esta que yo os he enseñado del diario, la hago yo, pero yo no me considero un periodista de papel. Estoy tan cómodo haciendo una planilla de la revista como llevando la mesa informativa del sitio eldiario.es; soy igual de feliz y, sobre todo, si veo que mi trabajo está bien hecho.

-¿El papel está muerto? ¿Los periodistas de papel están muertos?

-No. El diario impreso puede morir, pero eso no quiere decir que los periodistas que escriben para un diario impreso mueran, eso no es así. Si tú sabes contar bien una historia, va a poder ser leída en el diario impreso, una página web o una exclusiva contada en la radio. No unir la vida profesional a un soporte, eso creo que es un error. Por otro lado, los periódicos impresos, probablemente, no van a desparecer todos, pero claro que han reducido muchísimo su influencia, sobre todo en determinados mercados. Si tú vas a España y hablas con un periodista de papel al que te referías, cuando publica un artículo suyo y por una casualidad solo sale en el periódico de papel, enseguida dice: “Pero es que no me está leyendo nadie... Ponedlo en la web”. Eso hace 10 años no pasaba, era al contrario, pues decías: “Es que si lo vas a poner en la web... no, no; yo prefiero que solo salga en el papel”. Ahora se dan cuenta de que o sale en la web o no tienen ninguna sensación de que estén siendo leídos, o de que estén siendo influyentes, que al final para eso trabajamos; no trabajamos para otra cosa.

-Usted no solo ha sobrevivido bien, sino que se ha convertido en un referente del periodismo digital y ahora va para maestro. ¿Le ha costado?, ¿qué es lo principal que ha hecho para ello?

-Trabajar mucho, no conformarme, no conformarme (repite). Es que he ido de un medio a otro, medios grandes; a veces, he cambiado un medio grande por una aventura. Por ejemplo, un periodista amigo mío, quien ya murió, al que le tenía yo mucho cariño, siempre me decía: “Sindo, es que vienes dando saltos mortales y siempre caes de pie. ¿Cómo lo haces?” Es que hay que tener suerte también.

Ida y vuelta sobre periodismo digital

-¿En el periodismo digital es más importante llegar primero que ser rigurosos con la información?

-Es mejor llegar segundo y con rigor que llegar primero y equivocarse.

-¿El periodismo digital puede usarse como documento? Por ejemplo, la Justicia puede recurrir a un impreso.

-Lo digital no desaparece... está ahí, es buscable.

-Pero puede modificarse...

-Sí, pero suele quedar el original. No veo un gran problema en ese sentido. Es verdad que el periódico impreso está ahí, pero también una fotografía puede estar manipulada en el impreso. Es decir, hoy, todo se puede manipular, tanto en el impreso como en el digital.

-¿El periodismo digital es más “manipulable”?

-La manipulación puede estar en lo digital, pero también en la radio, la televisión y el impreso. Además, el que manipula, la gente sabe que está manipulando. Yo no invertiría nada en manipular.

