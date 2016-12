Estilo al toque

| Diseño

La diseñadora Julia Hermosa basa sus creaciones en una moda inclusiva que se puede sentir. Su iniciativa de escribir en braille sobre los tejidos facilitará a la persona no vidente a identificar la textura, color y forma de las prendas que va a adquirir.

Para Julia Hermosa, elegir la ropa que uno va a usar es muy importante, porque cree que es la carta de presentación de una persona. Además, considera que la moda debe responder, principalmente, a una necesidad y ser accesible para todos.

Con esa intención, tuvo la iniciativa de escribir en braille sobre el tejido para que la persona no vidente pueda identificar la textura, el color y la forma de las prendas que van a adquirir. Su propuesta surge como una oportunidad de crear conciencia sobre la inclusión de las personas con discapacidad y brindarles más autonomía.

“La idea surge al darme cuenta del uso que podía darle a toda la información que me brinda una prenda, y pensé en la importancia de que todos puedan acceder a esa información para tener la posibilidad de elegir qué mostrar y comunicar con su propio estilo”, comenta la joven de 22 años, estudiante del último año de la carrera de Diseño.

El nombre fue ideado por un amigo. “Gracias de vuelta, Artu Maciel, ja, ja, ja”, cuenta. Julia forma parte del staff de una conocida tienda de ropa nacional, en el área de responsabilidad social empresarial y comunicación. Además, trabajó casi un año con Lucía Sandoval y Graciela Villalba en Lugra, el taller de corte y confección que brinda trabajo a exinternas del Buen Pastor. “Estos serían mis primeros bocetos. A medida que los iba pensando, noté que con un diseño que responda iba construyendo mi propio concepto e identidad como diseñadora”, refiere.

Califica su estilo como un intermedio entre la alta costura y lo más masivo. “Confeccionaría prendas únicas con dos o tres talles, pero nunca haría un vestido a medida. Sí puedo decir que me identifico con la reutilización de retazos de tela y otros materiales, como la lona vinílica, para el armado de mis prendas”. En cuanto a los colores, no se guía por la moda. Sus tonos favoritos son gris y amarillo. “El gris, por su delicadeza y sobriedad, y el amarillo, porque es todo lo contrario”, revela.

Según Julia, no es necesario que a uno le toque de cerca vivir con una persona con discapacidad visual para comprender lo difícil que pueden resultar ciertas cosas para ellos. “Que para nosotros son básicas, como saber qué prenda están vistiendo. Eso me motivó a contribuir un poco a que podamos vivir en una sociedad más inclusiva”, refiere.

La idea daba vueltas en su mente hasta que un día, casi de casualidad, conoció a Tamara Vargas, tesorera de Parigual –asociación que trabaja en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad– en un curso denominado Equipazgo. “Luego de una de las sesiones, nos fuimos a tomar un café y me atreví a contarle la idea, sin saber que ella formaba parte de la organización”. A esta le pareció una idea innovadora. Era la perfecta oportunidad de crear mayor conciencia sobre la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, le sugirieron trabajar de cerca con una persona no vidente para que su objetivo fuera más tangible.

Alves invitó a la presidenta de Parigual, Vicky Codas, a trabajar en conjunto con Julia para crear los diseños. “La experiencia fue muy reveladora y emocionante. No me imaginaba el efecto que podría generar en un no vidente la posibilidad de que tenga por sus propios medios –mediante el uso del lenguaje braille– tomar conocimiento de algo tan simple como vestirse”, señala.

Cuando Julia propuso realizar un material audiovisual sobre su proyecto que, esencialmente, transmita la esencia del concepto de inclusión en la moda, el apoyo de Parigual, a través de Tamara Vargas, fue fundamental. “Ella hizo el contacto con la facultad. La gente de la organización fue la vocera de la idea, el apoyo comunicacional”. La diseñadora asegura que la inscripción no influye mucho en el costo final del producto. “Es muy poco relevante en relación con el precio y considerando los beneficios que brindará a todos”.

La joven considera que la inclusión es una asignatura pendiente en el universo del diseño, así como en la inclusión, la moda deja de ser un tema tratado, dado que se anteponen otros de mayor trascendencia, como salud, educación y otros no menos importantes. “Pero creo que es momento de preguntarnos qué otras cosas uno necesita para tener una total autonomía e independencia”.

