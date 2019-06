Fuerza que impulsa

| Testimonio

Por Marisol Palacios

Hace casi un año, un amigo le propuso a Teresa Galiano practicar tiro con arco porque consideró un buen ejercicio para una persona con discapacidad. Ella aceptó al toque. A partir de ahí, no paró de competir y ya representó a nuestro país en el exterior. Ahora, la paratleta apunta hacia Tokio 2020.

“Estoy haciendo lo que me apasiona”, comenta María Teresa Galiano Ynsfrán (52), atleta paralímpica con arco. “En realidad, no hace mucho que estoy en esto. Un amigo me habló de este deporte”, añade. El año pasado, el Día de la Amistad, justamente, él le llamó por teléfono y le dijo que tenía una propuesta que hacerle. Como ella estaba celebrando con amigas, no podía oírlo bien y quedaron en hablar al día siguiente.

Él le volvió a llamar y le preguntó: “¿Te gustaría practicar tiro con arco? Vamos juntos”. Arrancaron en agosto. “Empezamos a practicar en el Comité Olímpico. Yo, prácticamente, me inicié con un arco infantil”, recuerda. Como su amigo es médico, consideró importante este deporte como ejercicio fisioterapéutico para la condición de ella, en silla de ruedas, y habiendo tenido en el pasado una lesión medular. “Él tenía conocimiento sobre el deporte, porque ya lo practicaba, entonces lo consideró muy positivo y pensó en mí. Necesitaba una partner para practicar y empezamos”, evoca.

Tere ya sabía que el tiro con arco es bueno para personas con discapacidad, pero nunca se enteró de que la disciplina se practica en nuestro país. “Al toque le dije que sí”, refiere. Empezaron a practicar y el instructor estaba muy entusiasmado porque alguien en silla de ruedas se anime. “Era la única, no había otra”. Su primera competencia en arco raso fue el 1 de octubre de 2018, con muy buen resultado. “Como a mí siempre me gustaron los deportes y, cuando caminaba, practiqué muchísimos —todas las disciplinas que te puedas imaginar—, me entusiasmaba este y cualquier otro, en realidad”, comenta.

Al poco tiempo, el lugar en el que practicaba cambió y su amigo ya no pudo seguir acompañándola por motivos laborales, pero Tere quería seguir. Afortunadamente, alguien le comentó que en el Club Deportivo Sajonia se practica este deporte. Cuando solicitó practicar allí, se mostraron muy interesados en tenerla en su plantel. “Comencé a entrenar en el club del cual ni siquiera soy socia y sigo hasta hoy. Y yo, muy feliz, tiro por el Club Sajonia”, cuenta. Asegura que es como una familia, es muy agradable y reconfortante saber que están en lo mismo, y les une una misma pasión a todos, porque es una disciplina que invita a vencerse a uno mismo y superarse cada día más.

Poco después, el Comité Olímpico contrató al entrenador oficial en arquería Iván Yotov y ella también tuvo la oportunidad de poder entrenar con el instructor. “Es una autoridad en arquería, muy reconocido en Europa, y el Comité había hecho un gran esfuerzo para contratarlo”, cuenta.

Para entonces, Tere ya practicaba con su arco recurvo, olímpico, que es un arco de competencia más profesional, no solo a nivel local. “Empecé a practicar con ese arco y, luego, a competir y lograr buenos puntajes. Así pude ir al Grand Prix de Monterrey, México, en marzo de este año para competir con personas con y sin discapacidad por el Paraguay".

¿Y cómo te fue? “Considerando que fue mi primera competencia internacional, creo que bastante bien, porque había muchos arqueros y arqueras de diferentes lugares. Los mexicanos son muy buenos. La arquera colombiana es impresionante; de hecho, ella ganó la medalla de oro”, refiere. Pero a pesar de eso y el clima muy adverso —hacía frío, había viento, hasta lluvia, lo cual le afecta muchísimo por la lesión medular—, llegó hasta cuartos de final y fue eliminada.

Actualmente, ya figura en la lista de arquería paralímpica a nivel profesional de la World Archery. “Yo, sinceramente, no esperaba tanto y le doy gracias a Dios, quien hizo que todo este sueño se cumpla. Ahora tengo un anhelo, bastante ambicioso, y pongo toda mi fe en Dios, y esfuerzo y trabajo —porque sin eso y solo poniendo en manos de Dios uno no logra nada—. Quiero representar al Paraguay en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020”, asegura. Actualmente, está practicando el tiro de 70 m.

Licenciada en Lengua Inglesa, Tere Galiano es traductora pública. “Esa es mi profesión”, indica. Es la traductora oficial del Ministerio de Hacienda. “Hace bastantes años que estoy ahí. Me apasiona mi trabajo. Traduzco documentos para el ministerio”. Para la atleta, difundir su experiencia es positivo porque desea que otras personas con discapacidad puedan practicar este deporte y que el tiro con arco para personas con discapacidad sea una disciplina que florezca en nuestro país.

Considera que hay mucho talento y gente con ganas de sobresalir, competir no solo a nivel local, sino internacional y por nuestro país. “Ser un paratleta es posible, se puede, porque mi nivel de lesión es muy alta y para hacer tiro con arco se requiere de equilibrio de tronco. Yo utilizo un cinto, porque sin él no podría. Es lo único con lo cual puedo contar”, subraya. Nuestro país tiene dos competidores con discapacidad que practican tiro con arco a nivel competitivo: Galiano compite en la modalidad de recurvo paralímpico y Alfredo Garay, en arco compuesto.

Tal vez para ella signifique el doble de esfuerzo, pero no lo siente porque le gusta. “Por eso quiero que otras personas en silla de ruedas también se animen y lo practiquen. Se van a sorprender y les va a hacer muy bien. No se preocupen por los elementos, te prestan. Hay muchos clubes: Sajonia, CIT, Centenario, Mbiguá, Mbyja. Se pueden acercar y preguntar. Se les va a recibir con gusto, porque se quiere que esta disciplina crezca, y que más atletas practiquen y compitan fuera del país. Si no tienen medios, se puede resolver”, exhorta.

Teresa Galiano es un ejemplo de que cuando se quiere realmente lograr algo, con trabajo y esfuerzo, se puede. A este paso, la veremos en Tokio 2020.

Sepa más Facebook: Tere Galiano. Instagram: @galeanotere

mpalacios@abc.com.py • Fotos ABC Color/Diego Peralbo/Gentileza.