Por Ignacio Teodoro

ARIES

21 marzo - 20 abril

Tendrás suerte en los negocios siempre que no te los plantees como un juego. Evitá los riesgos excesivos y asesorate, mínimamente, si no pisás un territorio conocido. La iniciativa se trasladará en el amor a una extroversión muy interesante.

TAURO

21 abril – 20 mayo

Hoy te mostrarás sumamente sociable y buscarás en todo momento la compañía, de grandes grupos. Desempolvarás tu agenda y te dedicarás a llamar a todos aquellos que en, algún momento, fueron tus amigos. Precisamente, la amistad será importante en el terreno económico.

GÉMINIS

21 mayo – 21 junio

Vas a encontrar algún bache a la hora de abordar tu trabajo. Tratá de tomarte las cosas con calma y podrás demostrar lo que valés. En el plano sentimental, el momento no puede ser mejor; tu pareja te apoya y valora más que nunca. No desaproveches lo que tenés.

CÁNCER

22 junio – 22 julio

Hoy tenés que enfrentarte a la apatía con la que va a levantarse tu pareja. Vos poseés fuerza para los dos, pero te costará algo de ingenio transmitirle tu optimismo y ganas de seguir adelante, a pesar de sus cambios de humor.

LEO

23 julio – 22 agosto

Posiblemente, las noticias económicas te preocupen más de lo que te animen en estos momentos, pero tus ideas puede que casen muy bien con estos tiempos. Necesitarás contrastar los detalles, pero también ponerlos en práctica para no quedarte con la sensación de haber perdido el tren.

VIRGO

23 agosto - 21 setiembre

Es posible que hoy más de uno tenga la intención de vapulearte por un error que has cometido. Para mayor desgracia, la pifia fue completamente involuntaria: las buenas intenciones no bastan. Tratá de hacerles ver que, simplemente, te has equivocado y así no duden de tu buena fe.

LIBRA

22 setiembre – 22 octubre

Las actividades más intelectuales serán positivas para una mente ralentizada y espesa como se presenta la tuya hoy. Serás lento en movimientos y decisiones, pero, poco a poco, irás cogiendo tono hasta desenvolverte con agilidad. Tené cuidado con las caídas.

ESCORPIO

23 octubre – 21 noviembre

Podés llegar a la conclusión de que ha llegado la hora de cambiar de imagen, pero tendrás que tenerlo muy claro, porque vienen días para adaptarte a ambientes distintos, gente nueva y planes diversos, y deberás actuar con seguridad.

SAGITARIO

22 noviembre – 22 diciembre

Hoy la parte más encantadora de tu persona sale a la luz; te mostrarás amigable y tranquila. La buena educación será importante en el tipo de eventos en el que podés hoy moverte, también el saber escuchar y aprender lo que uno tiene que decir.

CAPRICORNIO

23 diciembre – 21 enero

Aires de renovación te rodean durante estos días. Tenés ganas de cambiar ciertos aspectos de tu vida que te parecen un poco aburridos y vas a conseguirlo. Algo de ejercicio no te vendrá mal para ponerte a tono físicamente.

ACUARIO

22 enero - 21 febrero

Las propuestas de inversiones que te llegan en estos momentos son tan exageradamente lucrativas que te harán sospechar sobre su conveniencia. No te lances a la aventura, aunque se trate de alguien de confianza, puede estar equivocado.

PISCIS

22 febrero – 20 marzo

Buen día para el juego, la aventura puede poner un poco de pimienta en una jornada aparentemente anodina, junto con amigos, compañeros, pareja o familia. No seas aburrido, siempre habrá un hueco para la inventiva.