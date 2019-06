Por Ignacio Teodoro

ARIES

21 marzo - 20 abril

Se te presenta una jornada lúdica total. Abandoná las presiones laborales y tendrás el día por delante, para darte pequeños caprichos caseros y apuntarte también a cualquier actividad que te propongan amigos o familia. La pasarás en grande.

TAURO

21 abril – 20 mayo

Comprenderás cuánto se disfruta del tiempo libre que se destina a uno mismo. Tal vez debas reorganizar tu vida, tus hábitos y tu escala de valores. Está bien disfrutar del trabajo, pero siempre hay que dejar tiempo para cuidar a la persona que sos.

GÉMINIS

21 mayo – 21 junio

Si acabás de volver de algún viaje o realizaste un esfuerzo emocional, es normal que el cuerpo te pida tranquilidad. Poné en marcha un plan de relax que armonice tus sentidos física y mentalmente.

CÁNCER

22 junio – 22 julio

Nada mejor que un día de asueto para recargar las pilas debidamente. Si podés, entregate a tu afición favorita. Evadí y olvidate de todo, y verás cómo tu cuerpo y mente te lo agradecen.

LEO

23 julio – 22 agosto

No te muestres tan suspicaz con tu pareja ni trates de imponer tu voluntad en contra de sus deseos más íntimos, que debés cumplir como en los viejos tiempos. Te acecha un error que puede ser grave si no te das cuenta a tiempo.

VIRGO

23 agosto - 21 setiembre

El ambiente a tu alrededor no será muy favorable, pero lograrás centrarte en lo tuyo. No intentes arreglar algo para lo cual no estás capacitado. Si te metés en cuestiones que no controlás ni son tuyas, saldrás perjudicado.

LIBRA

22 setiembre – 22 octubre

Podrías recibir críticas injustificadas que, probablemente, nada tengan que ver con tu trabajo, pero no te aflijas; es tiempo de descanso. Tendrás a tu lado a personas muy interesadas en que seas feliz; no las defraudes.

ESCORPIO

23 octubre – 21 noviembre

La noche te inspira, y te da energía creativa y clarividencia para las relaciones personales más íntimas. Aprovechá esta buena racha comunicativa para arreglar asuntos pendientes con personas queridas.

SAGITARIO

22 noviembre – 22 diciembre

El diálogo y la conversación en pareja pueden favorecer la mejora de las relaciones íntimas, que últimamente han quedado un poco relegadas. Lograrás reunir la fuerza de voluntad suficiente para cumplir con una disciplina alimentaria que mejore tus problemas de salud.

CAPRICORNIO

23 diciembre – 21 enero

Aprovechá para descansar. Los dolores de cabeza y el malestar general pueden deberse a que, últimamente, te has animado a salir más de la cuenta en busca de algún sueño. Es el momento de las relaciones sociales en plan doméstico.

ACUARIO

22 enero - 21 febrero

Te plantearás hoy mismo comenzar un plan de ahorro o restructuración de gastos, como prefieras. No es que malgastes tu dinero, pero los gastos que llegan en estas fechas son irremediables y tendrás que ajustarlos a tu presupuesto.

PISCIS

22 febrero – 20 marzo

Te sentirás especialmente predispuesto para la creatividad y estarás dotado de un impulso imaginativo que te permitirá dar rienda suelta a todo tu potencial artístico. Posibilidades de descubrir algo nuevo en tu relación sentimental.