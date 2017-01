LA CANASTA MECÁNICA

Por Carla Fabri

LA POSVERDAD ES EL ENGAÑO.- No importa la realidad, ni lo que sea cierto, sino lo que la gente cree que es verdad. Es decir, lo que se le hace creer a la gente que es verdad a través de la falsa información y la manipulación de las noticias.

Posverdad fue seleccionada por el Oxford Dictionary como la palabra del 2016. Se empezó a hablar de posverdad cuando blogs y sitios de la red empezaron a falsear la información. Al poco tiempo, esta modalidad pasó a contaminar a los medios de comunicación masiva, se volvió parte de lo cotidiano y se convirtió en el eje de los comentarios políticos. La esencia fundamental de la posverdad es que la verdad ya no importa, y que las noticias influyen menos en la formación de la opinión pública que los recursos emotivos efectistas y la apelación a la creencia personal.

El resultado del Brexit, el plebiscito en Colombia y lo de Trump son ejemplos evidentes de la posverdad. Es como una epidemia que inquieta a sociólogos y estudiosos de la conducta, porque demuestra que ya no hay pautas de comportamiento confiables y, mucho menos, encuestas merecedoras de crédito.

“Las ‘masas silenciosas’ ya no hacen lo que se espera de ellas por lógica y tradición. Se actúa por reflejo y no por reflexión. Se dispara primero y se apunta después. Se comenta antes de informarse. Y el modo de informarse previamente pasa por lo no verificado ni autenticado, pero sí por lo más posverdadero. Es decir: por lo más gracioso, ocurrente, loco, imprevisible. Por el rumor, el insulto, la descalificación, lo falso, lo chistoso y lo pesado antes que por lo certero y lo auténtico”. Rodrigo Fresán, Página 12.

El analista político Mike Whitney expresa: “Durante los meses en los que seguí de cerca la campaña presidencial de Trump, reparé en algo extraordinario: parece que los medios de comunicación de masas perdieron la capacidad de influir en la opinión pública. Esto se hacía especialmente patente cuando se destapaban los numerosos escándalos sexuales de Trump y su base electoral apenas se modificaba. Esta situación sugiere que los grandes medios de comunicación están perdiendo con rapidez su capacidad de control de las masas como líderes de opinión”.

La información engañosa también se utiliza para propagar historias de celebridades que pueden ocultar intenciones de estafa. Hace poco se difundió que Oprah Winfrey y Tyler Perry realizaban un sorteo en Facebook para regalar objetos personales, hasta sus propias casas. Pese a lo absurdo que pueda sonar esto, hubo gente que creyó el cuento, participó en el supuesto sorteo dando su “me gusta” y compartió la noticia en su muro.

En el ámbito local, la posverdad actual gira alrededor de la enmienda y la posible reelección presidencial. Se pisotea la Constitución Nacional, se recolectan firmas y se difunde la idea mentirosa de que es la gente la que tiene que decidir si hay o no reelección. Y Cartes dice que “deja la reelección en las manos de Dios”. Nos invade el fenómeno de la información trucha que parece no tener límites y cuyo impacto real es todavía impredecible.

