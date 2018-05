20 de Mayo de 2018

LA CANASTA MECÁNICA

Por Carla Fabri

PARIDAD DE GÉNERO.- La desigualdad de género no es un chiste. No conocer no te hace ignorante; no querer conocer sí. Esta frase es la respuesta a quienes manifiestan su rechazo a la paridad de género. La idea emerge del Instituto del Género y Educación de Avanzada (IGEA) en Puerto Rico, que la publicó en su página de Facebook. Es lamentable escuchar y leer comentarios misóginos y machistas muy desagradables, que insultan la condición femenina por la búsqueda de equidad de derechos de hombres y mujeres. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de las Naciones Unidas, se centró en establecer normas y formular convenciones internacionales que cambiaran las leyes discriminatorias y fomentaran la sensibilización mundial sobre las cuestiones de la mujer. En sus aportaciones a la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dicha comisión defendió con éxito la necesidad de suprimir las referencias a “los hombres” como sinónimo de la humanidad y logró incorporar un lenguaje nuevo, más inclusivo.