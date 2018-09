LA CANASTA MECÁNICA

Por Carla Fabri

ALGO HUELE A PODRIDO EN LA MUNICIPALIDAD.- Las autoridades municipales hieden. La podredumbre apesta cada vez más. En esta semana apareció en las redes una campaña sucia para desprestigiar a la ciudadanía contribuyente que defiende sus derechos, denuncia negociados con protestas y reclamos públicos. Gente de los vecindarios de Asunción está indignada ante la contratación de TX, empresa inmobiliaria panameña que obtendrá nuestros datos privados, se dedicará a cobrar nuestros impuestos y se embolsará el 22 % por 10 años. Ninguna empresa privada nacional ni extranjera está habilitada para recaudar impuestos. No se puede tercerizar la cobranza de impuestos. Al comprobar que la protesta de la ciudadanía crece y no va a disminuir, recurrieron a la trampa.

De algún agujero de ratas de albañal salió una falsificación del WhatsApp que utilizan activistas contribuyentes para comunicarse. De ese grupo, copiaron un mensaje que proponía hacer un BASURERO GIGANTE con los nombres de cada uno de los 17 concejales que nos vendieron. Coloquemos en la puerta de la Junta Municipal o en la entrada de la Municipalidad. Saquemos una foto y hagámosla viral en Facebook, WhatsApp, etc. El nombre de estos traidores no debería quedar invisible. Si nos van a cagar, por lo menos que tenga un alto precio.

Este texto fue falsificado con intenciones pérfidas y el origen es fácil de reconocer. Hicieron captura de pantalla y trucharon el mensaje de esta forma: Hagamos de Asunción un BASURERO GIGANTE, yo puedo ver gente de los bañados, le pagamos un 20 mil a cada uno para que se paseen por el centro, y rompan todas las bolsas de basura y tiren todo, y le culpamos a la municipalidad. Saquemos foto y hagámosla viral en Facebook, WhatsApp, etc. Vamos a ensuciar el nombre de Mario, después vamos a pedir que le saquen.

Este mal intencionado intento de ensuciar la protesta de contribuyentes solo puede provenir de personas tramposas acostumbradas a trampear.

La protesta ciudadana ya no se detiene. La indignación se desborda, no se amedrenta. Dos mil quinientas firmas avalan un documento que fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD del caso TX y el pedido de una medida cautelar.

Que las autoridades municipales sepan que la gente ya no se calla. La ciudadanía seguirá expresando su indignación.

También en estos días, la burócrata sopapeadora hizo gala de violencia, derramando agua a un concejal colega. El hecho expone su agresividad e ira descontrolada, prepotente. A la concejal sopapeadora-mojadora, la administración municipal le dio G. 14 millones como viático para viajar a Miami, a un congreso en cuya lista no figura su presencia. Como la pescaron in fraganti, fue a pedir “que la defendiera” a un concejal que sí asistió al mencionado congreso. Como este se negó para no ser su cómplice, ella lo trató de borracho y mariquita. Es el momento de que esta sopapeadora sea expulsada de la Junta Municipal. Está buscando que la buena ciudadanía se harte, pierda la paciencia, le derrame agua y le encaje un merecido sopapo. Después de todo solo sería una bofetada, como dijo la jueza que sentó el precedente y la favoreció.

carlafabri@abc.com.py