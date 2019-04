LA CANASTA MECÁNICA

Por Carla Fabri

AGUA BENDITA PAYO. El producto embotellado es paraguayo y está diseñado para limpiar la roña parlamentaria. ¿Ni se te ocurra?

Cubas representa la ira, la impotencia de la ciudadanía maltratada, robada material, cívica y moralmente por una caterva de truhanes. Desconozco las verdaderas intenciones políticas de Paraguayo Cubas. Reflexiono sobre el impacto que produce en todo el ámbito nacional la poco ortodoxa conducta de Paraguayo Cubas. Cual llanero solitario, él solito hace temblar toda la estructura del Parlamento. No sé si será el indicado para ser presidente de la República. Pero, en este momento, la ciudadanía necesita con desesperación una figura como la de él, que enfrenta al podrido aparato legislativo con las herramientas que dispone: cinto, gritos, escándalo, agua limpiadora de la suciedad.

Estuvo acertado Payo Cubas. Con inteligencia, primero bebió de la botella, en nombre de la ciudadanía castigada. A continuación, derramó el agua purificadora al Sumo Pontífice de la Trampa Nacional. ¡Espléndida escena! Y el enojo de un diablo viejo consiguió lo que Payo buscaba: lo suspendieron por 60 días, sin goce de sueldo. Pisaron el palito y lo convirtieron en superhéroe. Ahora es el Aquaman paraguayo.

No deberíamos estar buscando héroes, pero nuestros representantes dedican su tiempo a eso, en vez de estar buscando buenas ideas. Soluciones que beneficien a la población a la que esquilman. Ahora tenemos nuestro Aquaman que lucha en defensa de la ciudadanía, contra el monstruo villano Esquilman que esparce la pobreza, la enfermedad y la ignorancia, mediante su arma mortal llamada DemoCrazy.

No faltó alguna voz airada de lo políticamente correcto, con el argumento fariseo de que no es la forma. Los beneficiados por Esquilman vociferan que se puede protestar, pero con respeto. ¿Respeto a delincuentes que roban descaradamente a la ciudadanía? Terminemos de una vez con la tradición del servilismo al poder. Acabemos con el síndrome del esclavo satisfecho que practica la espantosa costumbre de adulación y temor a las autoridades corruptas. ¡Ay! Senador, por favor, no nos robe más. Diputado…, usted sería tan amable y... ¿podría evitar que toda su familia sea planillera con sueldazos?

¿Para preservar esta democracia tarada tenemos que ser amables con quienes nos esquilman? DemoCRAZY re mbochi.

No tenemos salida si en nombre de la falsa democracia aceptamos hacer el papel del esclavo satisfecho, que sonríe cuando se somete todo el tiempo a la humillación y el trato degradante. Es imposible ofrecer mejores posibilidades de existencia a gente agradecida por la vida miserable que le obligan soportar. Espanta y entristece percibir que mucha gente tiene una predisposición psicológica a recibir golpes y a naturalizar el ensañamiento del poder sobre su persona. Es paradójica, propia de la neurosis, la satisfacción de recibir latigazos de parte de las autoridades que nos representan. Es una trampa mental ver violencia en quien denuncia la corrupción a los gritos y derrama agua limpiadora en el templo de la mafia política. ¿Qué no es la forma? Sin manifestación pública de repudio en contra de los villanos que nos maltratan desde el poder político, no hay remedio. Sin el rechazo al impuestazo que se nos viene, sin la manifestación multitudinaria de la ciudadanía exigiendo honestidad y el desbloqueo de las listas sábana, sin la participación cívica activa y sin pensamiento crítico, no hay libertad, no hay justicia, no hay solución de bienestar para la gente.

*Mientras escribo estas líneas es viernes 12 de abril, año 2019. Aclaro esto, porque de aquí al día de su publicación, hoy, domingo 21, esta columna podría perder actualidad.

