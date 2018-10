Mundo digital

Por Ricardo E. Ulke

Google cumplió 20 años

Google celebró su vigésimo aniversario, dos décadas en las que ha pasado de ser una pequeña startup californiana de garaje a un negocio global con infinidad de servicios distintos y que, prácticamente, monopoliza las búsquedas en internet.

Nacida a fines de setiembre de 1998, como motor de búsqueda, se convirtió en una de las multinacionales más poderosas del mundo, generando miles de millones de dólares, pero también críticas.

A mediados de los años 90, Larry Page y Serguei Brin, dos estudiantes de la Universidad de Stanford en Silicon Valley, tuvieron una idea para mejorar la búsqueda en internet que resultó ser revolucionaria y terminó por aplastar a la competencia. Los motores de búsqueda ya existían, pero clasificaban los resultados contando el número de veces que aparecían las palabras clave buscadas. Page y Brin mejoraron el sistema, analizando las relaciones entre las páginas, como la cantidad de vínculos que llevan a una página en particular, permitiendo determinar mejor el objetivo. En setiembre de 1998 fundaron oficialmente la empresa Google en un garaje de Menlo Park, en Sillicon Valley, California, EE. UU.

El nombre es una referencia al término matemático “gogol” o “googol” (gúgol en español), que designa el número 1 seguido de 100 ceros. En el 2004 instaló su sede en Mountain View, y Google entró a cotizar en bolsa en agosto.

Con el paso de los años, la firma lanzó numerosos productos: Maps, mensajería Gmail, el sistema operativo para celulares Android y el navegador Chrome. Google también compró la plataforma de videos YouTube en el 2006. A fines del 2015, el grupo se reestructuró y creó una casa matriz, Alphabet, que supervisa a Google y a las otras filiales, como Verily (salud), y Waymo (autos autónomos), Deep Mind (inteligencia artificial).

Google, que cuenta con 80.000 empleados en el mundo, es hoy una de las marcas más conocidas del planeta y su nombre se utiliza en el lenguaje cotidiano con neologismos como “googlear” (hacer una búsqueda). Desde hace algunos años, Google también fabrica dispositivos, como los altavoces inteligentes Home y los smartphones Pixel. Sin embargo, ha sufrido algunas decepciones, como la red social Google+ o la primera generación de gafas inteligentes Google Glass.

Su modelo de negocio es igual al de Facebook: publicidad dirigida a los usuarios con base en algoritmos que toman en cuenta sus datos personales, su historial de navegación y ubicación. Según las proyecciones de eMarketer, ambas firmas captaron este año el 57,5 % de la publicidad digital en los Estados Unidos. En el 2017, el volumen de negocios de Alphabet llegó a los USD 111.000 millones, procedentes casi en su totalidad de Google.

Se calcula que el buscador online, la pieza clave y original del imperio Google, recibe el 63 % de las consultas que se realizan en todo el mundo, una cifra que se dispara hasta más del 90 % si se incluyen otros portales de la compañía, como Google Imágenes, Google Maps y YouTube.

D A T O S

Piratean millones de cuentas en Facebook

Unos 50 millones de cuentas de Facebook fueron pirateados debido a una falla de seguridad, reveló la red social cuya imagen y finanzas ya están lastradas por varias polémicas, en especial relacionadas con la protección de datos personales.

Lanzan red social para personas de color

Black & Black, una red social hecha por y para personas negras en Brasil, fue lanzada semanas antes de la elecciones, con la intención de dar visibilidad a candidatos y personalidades de esta comunidad, y promover iniciativas como el boicot a campañas de marketing racistas. Ideada por el emprendedor social Celso Athayde, la plataforma pretende “conectar las demandas y narrativas de la población negra en el mundo” y hacer que “el pueblo negro tenga el protagonismo que merece”.

Los fundadores de Instagram abandonan la compañía

Los fundadores de la red social de fotografía Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger, dejaron la compañía, adquirida por Facebook en el 2012, para “explorar de nuevo su creatividad y curiosidad”. Seis años después, Instagram sigue siendo la adquisición más costosa de Facebook, pero también de las más rentables, ya que su valor se ha multiplicado por cien y los usuarios han llegado a 1000 millones.

REDES SOCIALES

Video de Serena Williams causa furor

La campeona de tenis Serena Williams causó furor en las redes sociales con un video en el que aparece cantando en topless, con las manos en los senos, para una campaña de prevención del cáncer. La tenista estadounidense canta a capela la canción I Touch Myself (Me toco) del grupo australiano The Divinyls, en apoyo a la organización Breast Cancer Network Australia. “En este mes de sensibilización sobre el cáncer de mama he grabado una versión del éxito mundial de Divinyls, Touch Myself, para recordar a las mujeres que realicen de forma regular un autoexamen”, escribe Serena Williams en su cuenta Instagram. “Sí, tuve que hacer un esfuerzo, pero lo hice porque es una cuestión que afecta a todas las mujeres, de todos los colores y en todo el mundo. La detección precoz es crucial. Salva tantas vidas”, añade.

VIDEOJUEGOS

Darth Vader en realidad virtual

Darth Vader, el famoso personaje de la saga La guerra de las galaxias, aparecerá el próximo año en la primera parte de una historia de tres episodios narrada mediante la realidad virtual, según anunció la productora Lucasfilm. La serie, llamada Vader Immortal: A Star Wars VR Series, estará disponible en el visor de realidad virtual Oculus Quest, que ofrece experiencias de video envolventes de 360 grados. Los episodios llevarán a los espectadores dentro de la fortaleza de Vader en un río de lava, en el que podrán escuchar al villano enmascarado respirar detrás de ellos y girar para verlo a la cara, dice el comunicado de Lucasfilm y Oculus. Los usuarios también podrán controlar un sable de luz en la historia.

INTERNET

Amazon abre tienda física

El gigante estadounidense del comercio en línea Amazon inauguró una tienda que venderá solo los productos mejor calificados por los consumidores en su sitio en internet, en un nuevo ejemplo de sus ambiciones en el comercio físico. Durante varios años, Amazon ha abierto paulatinamente puntos de venta físicos, principalmente librerías y tiendas pop-up, dedicadas a productos tecnológicos. Pero con Amazon “4-star”, cuya primera tienda está emplazada en el barrio Soho de Manhattan, el grupo de Seattle ofrece una selección de productos Amazon y otras marcas, calificadas con, al menos, cuatro estrellas en una escala de cinco. Como lo ha hecho con sus librerías, que ofrecen los títulos más populares en su sitio, Amazon utiliza los datos de las ventas en línea para hacer su selección de productos. La tienda de Nueva York cuenta, además, con una sección de productos “populares en Nueva York”, también basada en la información de las ventas en línea. Los suscriptores de Amazon Prime Service pagarán por cada producto el mismo precio que en el sitio, que es en general más bajo que el precio en tiendas.

