Doña Flor es la marca de miel gourmet, muy apreciada por su sabor y textura, elaborada a partir de una selección de productos como menta y jengibre, cascarilla de naranja y cardamomo, canela y vainilla, café, canela y clavo de olor.

La miel es el ingrediente dulce de la Antigüedad, un lujo natural que otorga energía y hace bien. Es, además, un producto muy versátil, cuyos matices son el resultado del equilibrio sutil entre la sabiduría, labor del hombre y naturaleza. De esta amalgama nace Doña Flor, de la mano de Graciela Mayor.

Es una propuesta que puede ser utilizada en la gastronomía gourmet o de la manera preferida, de acuerdo a la necesidad o creatividad del chef. “Yo uso en ensaladas, panqueques con frutas o quesos”, cuenta Graciela.

Su filosofía es buscar sabores diferentes, agregando condimentos y especias, pero manteniendo la calidad del producto, sin mezclar con ningún tipo de azúcar. “El bienestar de las personas es lo primordial para Doña Flor. Comenzamos con mucha esperanza, de manera artesanal, pero con ganas de crecer y, sobre todo, llegarle a la gente y que guste, aunque estoy segura de que le va a encantar”, expresa.

En cuanto a los sabores, Graciela explica que depende del néctar de las diferentes floraciones que están alrededor. “Cuando hay citrus, la miel es más cítrica, obviamente; así van cambiando los sabores y colores. La miel de mi cosecha es multifloral, ya que está en un bosque con variedades de árboles meliferos”.

Desde pequeña, las abejas llamaron su atención. “Comencé a dedicarme de grande, hace como 25 años, mediante un apicultor de quien aprendí mucho, aunque me enseñaron más las propias abejas y su maravilloso mundo de laboriosidad. Una sociedad perfecta, en la que todas trabajan para un bien común. La reina no pone huevos si no hay entrada de néctar, para no hacer pasar hambre a sus larvas. Las comparo con pedacitos de Dios en la Tierra, que solo hacen el bien, porque hasta cuando te pican, te curan; esto se llama apiterapia”.

¿Qué es la apicultura? Es la actividad de criar abejas; darles los cuidados que necesitan para poder extraer miel, cera, polen, jalea real, de modo a consumir lo que producen de una manera menos agresiva y destructiva para ellas.

Graciela expresa que un aspecto importante en la apicultura de la propuesta gourmet es la no alimentación con azúcar a las abejas. “Por eso nunca se les toca lo que tienen en su cámara de cría; eso es de ellas, para su alimentación. Las siguientes alzas o cajones que se le ponen encima son para la elaboración. De esta manera, no es necesaria la alimentación con azúcar. Aclaro que todas las mieles crudas que no están calentadas se cristalizan en invierno y, cuando ocurre esto, la mayoría de la gente piensa que contienen azúcar y no es así”.

Señala que cuando un enjambre se pone en los árboles, sobre todo en esta época, es porque está buscando un lugar para ir a formar una colmena y no va a estar muchos días ahí. “Informo esto para que no se la elimine. Las abejas son las que polinizan las flores, de las cuales tendremos frutas. ¡Son las que dan vida al planeta!”, exclama.

Definitivamente, el mayor regalo de las abejas es la miel, el oro dulce que está presente en todo el mundo. Su dulce sabor es el mejor aliado de la temporada de gripe y resfriados. También es la responsable de dar un delicioso sabor a muchos postres y tés, además de que es una excelente fuente de energía para deportistas. A pesar de todo ello, estamos a punto de perder a las abejas. El excesivo uso de pesticidas y la destrucción de su medioambiente, así como las crecientes transformaciones causadas por el calentamiento global afectaron considerablemente a la población mundial de abejas. Necesitamos la miel por todas las cosas buenas que hace por nosotros, pero sobre todo necesitamos hacer algo bueno por sus creadoras.

Sus beneficios

1. Es eficaz para tratar heridas de la piel: estas se curan con miel de abejas, porque posee propiedades antisépticas y cicatrizantes, que ayudan a evitar infecciones y aceleran la cicatrización.

2. Trata la tos: la miel con limón ayuda a aliviar la tos, ya que cubre las paredes de la garganta y las suaviza.

3. Efecto calmante en el cuerpo: consumir una cucharada de miel al día produce un efecto calmante.

4. Eficiente para el tratamiento de alergias: ayuda a controlar las alergias al polen, ya que estimula el sistema inmunológico.

5. Reduce el colesterol: es un buen remedio para reducir el colesterol en las arterias.

6. Previene problemas del corazón: fortalece los músculos y el movimiento rítmico del corazón.

7. Previene el estreñimiento: es efectiva para combatir el estreñimiento, porque actúa como un laxante natural.

8. Ayuda a la digestión: favorece la digestión de manera natural.

9. Ayuda a bajar de peso: es importante tomar una cucharada de miel todas las noches.

Variedades

• Cacao natural

• Cascarilla de naranja y cardamomo

• Café

• Menta y jengibre

• Canela y clavo de olor

• Canela y vainilla

• Jalapeño y finas hierbas

• Jalea real y polen de flores

• Cáscara tostada de guavirami

• Panal

• Con cúrcuma

