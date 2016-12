Poblando una galaxia muy, muy lejana

| Actualidad

Por Jorge Coronel y Kike Sosa

Rogue One llegó para devolvernos al universo de Star Wars. El encargado de diseñar las criaturas que pueblan esa galaxia nos cuenta cómo fue trabajar en uno de los más grandes filmes del año.

Tras una década de ausencia cinematográfica, Star Wars volvió en 2015 y ahora la saga espacial más influyente en la historia del cine se va a convertir en un fenómeno anual. Luego de que hace un año El Despertar de la Fuerza nos mostró el futuro de Star Wars después de la victoria de Luke Skywalker, Han Solo, Leia y los rebeldes sobre el Imperio Galáctico, Rogue One llega para mostrar las semillas de esa victoria en una precuela que transcurre inmediatamente antes del primer filme de la saga. Eso significa nuevos mundos por explorar, diversos personajes a los cuales seguir y un gran número de novedosas criaturas alienígenas con las que poblar esos exóticos planetas.

Neal Scanlan, un veterano de los efectos especiales de Hollywood —destacado por su trabajo en maquillaje y diseño de criaturas en filmes como Charlie y la Fábrica de Chocolate, La Brújula Dorada, Sweeney Todd y Prometeo—, ha sido el elegido por Lucasfilm y Disney para la creación de las criaturas que desde El Despertar de la Fuerza pueblan las desérticas aldeas, los escondites de criminales interestelares y demás escenarios del universo Star Wars.

En conversación con ABC Revista, Scanlan cuenta cómo él y su equipo afrontaron una tarea tan emocionante y a la vez intimidante, como ayudar a dar forma a uno de los universos de ficción más amados de todos los tiempos. “Empezamos sobre terreno incierto cuando comenzamos El Despertar de la Fuerza, no solo con J. J. (Abrams, director de aquel filme), sino con todo el universo de Star Wars, uno que sabíamos que teníamos que introducir a toda una nueva generación, lo que significaba que debíamos ser muy respetuosos del legado que George (Lucas) estableció, y los brillantes artistas, como Ralph McQuarrie, y grandiosos técnicos que crearon ese universo”, reflexiona Scanlan.

Sin embargo, la buena recepción crítica y de público de El Despertar de la Fuerza, que marcó un regreso a un estilo más fiel a la trilogía original luego de las pobremente recibidas precuelas dirigidas por George Lucas, dio al equipo más confianza.

Rogue One trascurre inmediatamente antes del Star Wars original, y se centra en un grupo de rebeldes encargados con la misión de robar los planos de la Estrella de la Muerte, la masiva arma destructora de planetas del Imperio Galáctico.

Efectos prácticos y digitales

Como los filmes originales y El Despertar de la Fuerza, Rogue One demuestra un esfuerzo por emplear, siempre que sea posible, efectos especiales prácticos en balance con efectos por computadora. “Es un nuevo y muy emocionante periodo para los efectos especiales prácticos, porque nos ha dado una chance que quizá no teníamos antes de trabajar con la gente del fantástico equipo de ILM (Industrial Light and Magic), el estudio de efectos visuales creado por Lucas y uno de los más importantes de su tipo en Hollywood, y crear nuevos efectos muy interesantes. Algunos elementos prácticos y digitales, además combinaciones de ambos”, dice Scanlan.

Sin embargo, a la hora de crear los personajes, Scanlan y su equipo tratan de dejar correr libre la imaginación y no preocuparse por limitaciones prácticas. “Cuando comenzamos a diseñar, siempre lo hacemos con un espíritu libre”, afirma. “La idea es permitirnos ir adonde queramos y, para no vernos restringidos creativamente, uno necesita sentirse libre y que cualquier idea tiene validez”.

Si bien J. J. Abrams tuvo el trabajo de devolver a Star Wars a sus raíces, la idea detrás de la línea de filmes A Star Wars Story, de la cual Rogue One es la primera entrega, es explorar el universo más allá de los confines de la historia de los Skywalker, y esto permite adoptar un estilo mucho más único.

Scanlan define el trabajo del cineasta británico Gareth Edwards, quien llega a Star Wars luego de haber dirigido la exitosa adaptación de Godzilla de 2014, como “más realista, una sensación, incluso, de documental para lo que esencialmente es una película de guerra”.

La película

Rogue One es la primera de una serie de películas independientes de Star Wars, que trae una nueva y épica aventura.

El filme sigue la historia de un grupo de héroes improbables, quienes en un momento de conflicto se unen en una misión para robar los planos de la Estrella de la Muerte, el arma de destrucción más poderosa del imperio. Este acontecimiento, clave en la línea de tiempo de Star Wars, reúne a gente común que elige hacer cosas extraordinarias y, al hacerlo, forma parte de algo más grande que ellos mismos.

La película —estrenada en todos los cines del Paraguay— está dirigida por Gareth Edwards y protagonizada por Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed, Jiang Wen y Forest Whitaker.

