Preparados para brillar

Por Mónica Bareiro, ABC Color

Los trajes están listos y las comparsas preparadas. En Villarrica solo se cuentan las horas para que empiece oficialmente la fiesta. Es que el carnaval es una cuestión de identidad, orgullo y alegría que se apodera de toda la comunidad.

En estos días, al llegar al desvío de Villarrica, la capital guaireña, ya se puede percibir un ambiente diferente. Esta es la época en la que a más de una persona se le “cuela” algún pasito de samba en su andar cotidiano, especialmente en los barrios en los que ensayan las batucadas. La gran fiesta exige mucho trabajo, pero cada esfuerzo se realiza con tanta voluntad que los dolores se olvidan y los costos no se lamentan. Villarrica es una ciudad que vive todo el año pensando en su carnaval, y cuyo orgullo es compartir fiesta y alegría.

Serán dos fines de semana en los que la diversión desbordará el sambódromo montado en la calle Aquidabán, desde Rubio Ñu hasta Teniente Guillermo Arias. Pobladores del departamento de Guairá, visitantes de todo el país e, incluso, del extranjero se dan cita todos los años para presenciar, al menos, una de las cuatro galas.

Las fechas previstas son 10-11 y 17-18 de febrero. El Centro Español, Club Porvenir Guaireño, Impacto Visual y Arakai son las cuatro comparsas que están ultimando los detalles para competir por el título que las certifique como la mejor del año. Para ello, realizan un gran despliegue de creatividad con plumas, colores y, sobre todo, mucha purpurina.

También, se contará con la participación de la comparsa Retro y una muy especial: la de capacidades diferentes, con la que suman una importante cuota de inclusión en el evento. Además, los barrios y comisiones preparan sus carrozas, porque nadie quiere quedarse fuera de la fiesta.

Según el presidente de la comisión organizadora de los carnavales, Paolo Unger, cada año asisten entre 20.000 y 25.000 personas a la fiesta. El movimiento económico que esto implica ronda los USD 5 a 8 millones.

El orgullo de participar

Milena Noguera (20), de la comparsa Arakai, es la Reina del Carnaval 2017. La joven, a pesar de haber nacido en Asunción, siempre se sintió ligada fuertemente a Villarrica, ya que su madre nació en la “ciudad andariega” y participa desde hace tres años en los corsos. La soberana comentó que fue su propia familia la que la empujó a participar, por el orgullo que esto representa y, aunque no esperaba quedarse con el título, está muy contenta y desea contagiar la magia del carnaval a todos los que asistan.

Por su parte, Sarita Gavilán Figueredo (22), de Arakai, y Belinda Melgarejo (24), de Impacto Visual, dicen tener la “purpurina en la sangre”. Ambas participan de la fiesta desde las comparsas infantiles y comentan, entre risas, que sus primeros trajes fueron de hule. “Eran de estilo hawaiano y bailábamos todos descalzos”, indican con añoranza.

Para ellas, es un orgullo participar y expresan que toda la familia está involucrada en la preparación. “Mi abuela era la mejor bordadora; mi mamá heredó su talento, y me prepara los trajes junto con mis primos y todos los que estén en casa. Mi hermana menor también baila y, desde este año, mi papá va a estar en la batucada. Es una cuestión de orgullo para mi familia y nos llena de entusiasmo”, dice Belinda.

Sarita explica que no es fácil ni todo pasa por salir a bailar y “mostrarse”, ya que participar implica un gran esfuerzo, meses de ensayo, y cansancio físico y mental. Los trajes pesan y muchos de ellos son incómodos, pero aun así, todos los años se repite la misma historia. “Estando ahí pensamos: ‘Buf, esta es la última vez. Quién me manda a volver’, pero cuando empiezan los preparativos, no podemos resistirnos y la ansiedad nos atrapa nuevamente”.

Entradas

Luego de cada velada habrá shows con grupos nacionales, porque la idea –según Unger– es bailar hasta el amanecer. Los precios de las entradas varían entre G. 20.000 y G. 80.000, dependiendo del día y el sector que se elija. Se pueden adquirir de manera anticipada en la Casa de la Cultura de Villarrica.

Cómo llegar

Villarrica está ubicada a 153 km de Asunción, se puede ir por ruta 1 y, luego, tomar el desvío para el tramo Paraguarí-Villarrica, que, además, ofrece mágicos paisajes mediante la cordillera del Ybytyruzú. Es una moderna ciudad de, aproximadamente, 70.000 habitantes que cuenta con una considerable oferta hotelera, aunque en esta temporada es mejor realizar las reservas con anticipación. Además, ofrece numerosos atractivos naturales para disfrutar durante todo el fin de semana, tanto en la ciudad como a pocos kilómetros, ya que se encuentran el salto Suizo, los cerros Akati e Itá Letra, y numerosos complejos turísticos imperdibles.

Sepa más

Teléfonos: (0541) 43-195 – (0971) 404-049

Facebook: Carnaval Guaireño

Agradecimientos especiales: Villarrica Palace Hotel y Jessica Benítez.

mbareiro@abc.com.py

Fotos: ABC Color/Celso Ríos/Archivo.