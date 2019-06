| Arte

Por Marisol Palacios

Dos años después de su última exposición, Javier Valdez presenta su fotoinstalación Reflorestar, un trabajo que invita a reflexionar más allá de lo que se aprecia a primera vista, de la belleza de la obra y que tiene que ver con los ciclos de la vida.

“Me gusta contar distintas cosas a lo largo del tiempo que me toca hacer fotos”, comenta Javier Valdez sobre su fotoinstalación en exposición en el Centro Cultural Citibank. Cuenta que después de dos años está mostrando, otra vez, algo completamente diferente. “No sé si es lo que me caracteriza, pero es lo que quiero hacer. Como siempre estoy metido en cosas diferentes, creo que tiene que ver también con el momento que uno está pasando y tiene la necesidad de decir algo y, así también, son las muestras o las exposiciones o ese deseo de contar algo en un momento determinado”.

Explica que, en realidad, aunque podría pensarse, la muestra –compuesta de fotografías referentes a la flora y una instalación de arbolitos frutales– no se refiere al medioambiente. Si bien existe como un discurso transversal, porque, obviamente, hay plantas y flores referentes a la naturaleza, el tema principal no pasa necesariamente por lo medioambiental. “Creo que viene por añadidura, porque estoy inmerso en este universo y, básicamente, este trabajo tiene que ver con algo interior, como las transformaciones, los ciclos de la vida; quizá también con la madurez, porque cuando vamos creciendo, hay cosas que dejamos de lado y retomamos otras que teníamos ahí guardadas o, simplemente, cambiamos ciertas actitudes o lo que sea”.

Según él, básicamente, ese es como el punto de partida de todo esto y las plantas vienen a ser como el medio por el cual canaliza ese discurso. Parte del principio de que somos la naturaleza, no una pieza, sino un elemento más de ella. Entonces, lo que nos suceda o si hubo cambios, también le sucede a la madre naturaleza.

Como estamos en una época antropocéntrica, el hombre se cree dueño de todo, pero, en realidad, las plantas existen y existieron siempre. “Somos nosotros los que podemos estar o no. Los ciclos son los mismos, simplemente las plantas no hablan, pero sí comunican de alguna forma; cuando les falta agua lo demuestran. Hay una comunicación y esa conexión es la que yo quise unir. Al igual que sucede en toda la naturaleza, los humanos nacemos, crecemos y morimos”, detalla.

Dentro de este espectro, el tema de la muerte está presente, pero no como final, sino como retomando o dejando cosas a lo largo de nuestra vida. “Hay esa frase tan cliché de las canciones románticas: “Morir un poco”. Estamos viviendo, pero todo lo que vivimos ya pasó, quedó atrás”, señala.

Fotógrafo de profesión, todo su trabajo determina su forma de ver el mundo, ya sea comercialmente o en proyectos propios. “En el trabajo comercial, obviamente, no son ideas o inquietudes mías, pero estoy retratando ciertas cosas o situaciones. Ocuparme en distintas facetas de la actividad comercial me da muchas posibilidades”, refiere.

De formación hipertécnica fotográfica, de escuela, esto le da la posibilidad de investigar en distintos ambientes y desarrollar el lenguaje de la fotografía, porque ya cuenta con la herramienta, lo tiene asumido, sabe lo que va a hacer, porque conoce su herramienta de trabajo. “Entonces, en proyectos personales, vuelco todo mi discurso, tengo esa facilidad de pasar de una cosa a otra. Más allá de que la naturaleza sea lo más obvio visualmente, en realidad, estoy hablando también de algo muy abstracto desde el cual nació el proyecto, que es el tiempo. Es decir, los ciclos, las transformaciones, la línea argumental de este trabajo y que las plantas me sirven para contar”.

Asegura que todas esas reflexiones puede hacerlas, porque la herramienta ya está como a su disposición de alguna forma. Pero confiesa que, definitivamente, lo que realmente le agrada es trabajar con personas. Le gustan mucho los retratos, por ejemplo, llegar a un lugar y hablar con las personas, aunque no las conozca. “Me apasionan los retratos. El tema de trabajar con gente creo que es lo que define mi obra, porque he hecho muchas cosas: fotos de danza, exposiciones de danza; he abordado la discapacidad y ahora esto: la naturaleza de alguna forma”, señala.

En el 2017, Valdez realizó una exposición de retratos en blanco y negro, que nunca había hecho antes. Muchas veces dicen que el trabajo del fotógrafo es solitario, que toma su cámara, divaga, pero le gusta mucho más trabajar con la gente, hablar, decirles cómo posar. “Toda esa interacción me gusta mucho”, expresa.

Respecto a cuáles son sus expectativas de cómo el público va a tomar su trabajo, comenta que no pretende dar un mensaje, sino que la gente sienta algo al ver su obra, le provoque recuerdos o sentimientos. “Me gustaría que la gente se emocione con lo que yo hago, porque también soy una persona muy emotiva y emocional, que le movilice, en el buen sentido”.

La muestra puede ser visitada hasta el 28 de junio, en el Centro Cultural Citibank. Valdez cuenta que las plantas que forman parte de la instalación –arbolitos frutales cítricos– están a disposición del público. “Tienen su etiqueta en la que indica qué variedad son. Se tienen que anotar y cuando finalice la muestra, el 28, la pasan a retirar. Quiero que la gente interactúe con la instalación, que las lleve la gente que visitó la muestra. Es como un regalo de agradecimiento”, concluye.

