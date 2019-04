Revolución del color

| Belleza

Por Nancy Duré Cáceres

Marta González, colorista, representó al Paraguay en un concurso en París, en el que participaron 32 países y quedó en segundo lugar en las votaciones del People Choice Award.

Marta recuerda sus inicios, 13 años atrás, cuando realizó una formación de técnica en peluquería y cosmética capilar. “Decidí ponerme manos a la obra y comenzar a trabajar para ganar experiencia. Desde muy pequeña tuve en claro que mi vocación estaba en el mundo de la belleza”, expresa.

Durante ocho años trabajó en un salón de Valencia, en el que consolidó sus conocimientos en peluquería y descubrió su verdadera vocación: el color. En su segunda etapa laboral tuvo la oportunidad de ser miembro de la prestigiosa marca Toni&Guy, en la que se adentró en el mundo del color y se especializó en colorimetría. “Después de acabar mi especialización, y haber ganado experiencia trabajando entre los mejores estilistas, decidí aventurarme al nuevo mundo en pos de una oferta interesante y única: ser colorista principal en una prestigiosa cadena de peluquerías del Paraguay, en Sudamérica, así que en el 2017 me embarqué rumbo a Asunción y comencé a trabajar en dos de los salones de la cadena Dino, codo a codo con los fundadores y creadores de estilo e imagen de la propia marca”, rememora.

Sobre el concurso de París, el L’Oréal Style & Colour Trophy, dice que es el más importante del mundo. “Participamos 32 países y el Paraguay quedó en segundo lugar, en cuanto a las votaciones del People Choice Award. Fueron tres días de formaciones, demostraciones y conferencias. Para esta temporada, viene una tendencia diferente, más natural, desenfadada y descontracturada en cuanto a peinado y color”.

-Generalmente, hay dos opciones: la coloración temporal y la permanente. ¿Cuál es la diferencia entre ambas?

-En la permanente, el pigmento penetra hasta dentro de la cutícula, dentro del cabello; el amoniaco abre la fibra para que el color se fije permanentemente. Al cabo del tiempo, el pigmento se va destiñendo y el color natural va a ir apareciendo por las raíces, por eso hay que hacer un mantenimiento periódicamente para mantener una imagen cuidada y un color radiante. Las temporales no necesitan mantenimiento, porque los pigmentos van desapareciendo con los lavados. Ocurre así porque se aplica por fuera de la fibra capilar. Entre cuatro o seis lavados, el color irá desapareciendo.

-¿Cuál es la filosofía de la marca?

-La filosofía es belleza sustentable para todos, adaptada a la necesidad de cada país y amigable con el medioambiente.

-¿Y la tuya?

-“El aprendizaje es experiencia y todo lo demás es información”. Esta profesión es arte, por lo que tenemos que estar siempre con la mente abierta y con ganas de aprender, crear y ver hasta dónde podemos llegar. Cumplir con las necesidades de nuestros clientes y hacerles felices. Cada persona dentro del salón aporta a la belleza que se crea en el cliente. Tengo una profesión muy bonita, en la cual trabajo y vivo para la belleza, por lo tanto, ¿qué más bonito que hacer feliz a las personas?

-¿Cómo te sentís profesionalmente?

-Estoy en un buen momento de mi carrera, me encanta lo que hago, me gustan los retos, salir de mi zona de confort y en este mundo tenemos que estar continuamente al tanto de las tendencias y enlazados con la moda. Además, en estos últimos años, he logrado una gran acogida en el Paraguay.

-¿Creés que la peluquería está suficientemente valorada?

-Para la suerte de los que trabajamos en el mundo de la belleza, sí. Cada vez la peluquería está mejor valorada.

-¿Tus referentes profesionales?

-Amaparo Carratalá, una española profesional a quien admiro mucho por sus dedicación y logros. Siempre he seguido sus consejos.

-¿Consejos para que el color se mantenga intacto?

-Lo principal para mantener el color radiante e hidratado es hacer el mantenimiento periódicamente bajo el consejo del colorista, dependiendo de la técnica realizada. Además de un mantenimiento en casa con un kit de productos que un profesional, bajo un diagnóstico, va a recomendar.

-Al final del camino, ¿todas rubias o qué otras tendencias se imponen?

-La tendencia más fuerte que viene para esta temporada son los cabellos con efectos naturales y textura. Estilo cómodo, chic y urbano para las melenas medianas y largas.

Los rubios siguen imponiendo. Las técnicas degradadas nunca pasarán de moda, como balayage, ombre, babylights. Aunque ahora se viene el nuevo efecto llamado La french, el cual dentro de muy poco estaremos trabajándolo en nuestros salones.

ndure@abc.com.py • Fotos Gentileza.