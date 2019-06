Rompiendo el estilo clásico

| Personaje

Por Marlene Aponte Branco

Figurar entre las mejores marcas a nivel mundial es la meta que se propone Verónica Pardo como diseñadora, en un rubro que innovó gracias a la creatividad e incorporando tejidos tradicionales de nuestro país.

Verónica Pardo comienza bien temprano. Luego de dejar a sus dos pequeñas en la escuela, inicia su larga jornada laboral. Cada día es un desafío y, al término de ella, descansa y celebra los logros. Así es la vida de una emprendedora que comenzó tímidamente con el apoyo de su madre, Bella Rosa Estigarribia, una chef que la motivó a diseñar indumentaria gastronómica para romper con el estilo clásico e incorporar el ñandutí, encaje ju y bordados, haciendo de sus diseños algo único.

Como todo inicio, no fue fácil, pero con sacrificio y perseverancia empezó a ganarse la confianza de la gente. “Gracias a Dios, con la ayuda de los cocineros. Sin ellos, no sería posible”, confiesa, logrando esa confianza al entregar una indumentaria que no se destiñe, es duradera e impactante. “Actualmente, estas prendas también ya son utilizadas para un momento especial. Vro Indumentaria Gastronómica llegó al exterior, afianzándose con calidad y tejidos autóctonos, no solamente con la chaqueta en sí”, comenta sobre su repercusión.

Chaquetas que hoy son utilizadas por cocineros en Argentina, Uruguay, México, Brasil, los Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. “A nivel personal, mi desafío es la superación de las copias. Continuar innovando, para que sigamos creciendo y no nos importen las copias. En cuanto al desafío como empresa, es seguir produciendo la cantidad que hacemos para sostener lo que realizamos. Como tenemos un límite en el Paraguay, buscamos las alternativas en el exterior. Como empresa es un desafío categorizarnos en el exterior como una de las mejores marcas a nivel mundial”, declara acerca de sus metas.

Para Verónica Pardo, las satisfacciones se dan a diario. “Para mí, cada día es un logro, porque tenemos un nivel de trabajo con el que todos los días luchamos para poder lograrlo y, para ello, contamos con un gran equipo, sin ser copia de nadie ni estar fuera de nuestra ética y, sobre todo, moral”, confiesa.

Para la diseñadora paraguaya, uno de sus mayores reconocimientos fue el de Innovadores de América y, también, haber participado en dos ocasiones en el Arab Fashion Week. “Próximamente estaremos nuevamente en Dubái”, anticipa.

Pero no es solo vestir al cocinero. Durante este tiempo, Verónica organizó varias capacitaciones y ahora traerá profesionales de Le Cordon Bleu, la principal red mundial de artes culinarias del mundo. De julio a noviembre, cocineros del país y la región podrán asistir a esta capacitación que se realizará en el EFAES Instituto Gastronómico. “Se hace para continuar creciendo. Para traer una escuela n.° 1, tenés que tener muchos avales a nivel internacional. Lo que buscamos es seguir capacitando a los profesionales del país”, señala acerca de esta iniciativa.

Verónica toma como un compromiso importante estar al frente de una empresa compuesta principalmente por mujeres, además de representar al país con su marca que –al incorporar tejidos autóctonos paraguayos– impregna en cada vestimenta algo de nuestra cultura. “Estoy dejando una brecha muy marcada de lo que es Vro. Es una indumentaria que nadie quería vestir antes al cocinero, porque se ensuciaba y ya había un territorio. Sin embargo, logramos hacerlo con apliques nuestros. Luego, incorporamos artistas a nuestras colecciones, como Ricardo Migliorisi, Grillo Balchina, Félix Toranzos y Christian Ceuppens. Después, nos quedaron chicos los artistas y el país, y ahora estamos saliendo”, refiere.

Cada obstáculo suma a la carrera de Verónica, quien hará alianzas con otras marcas para continuar con las innovaciones y seguir creciendo. “Estamos creando algo casi único a nivel mundial. Creo que el Paraguay ya deja un legado muy importante dentro del diseño de la moda gastronómica a nivel mundial”, finaliza.

maponte@abc.com.py

• Fotos Gentileza.