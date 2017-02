| Museos

Por Marisol Palacios

Ubicado entre el Big Ben y Trafalgar Square, The National Gallery, de Londres, es un maravilloso museo de arte. Su impresionante colección de pinturas, que incluye obras europeas desde el año 1250, es una de las más completas del mundo.

Inaugurado en 1824, The National Gallery es el museo de arte más importante de Londres y uno de los más conocidos a nivel mundial. Alberga una rica colección permanente de más de 2300 pinturas, que datan de mediados del siglo XIII hasta el XX. El museo cobija únicamente cuadros de arte, y tiene entre sus tesoros obras de Van Gogh, Da Vinci, Rembrandt, Tiziano, Miguel Ángel y Velázquez.

Para visitarlo, una vez en la ciudad, la mejor opción es tomar el metro y bajar en las paradas más cercanas: Charing Cross y Leicester Square, o viajar en tren y bajar en la estación Piccadilly Circus. También, se puede llegar en los famosos autobuses rojos londinenses, aunque toma más tiempo, pero, de paso, disfruta del recorrido, especialmente de Trafalgar Square. El acceso, como la mayoría de los museos de Londres, es gratuito.

Aunque The National Gallery cuenta con un tamaño más reducido que otras galerías de renombre, es un museo de notable calidad y variedad artística, que abarca prácticamente la totalidad de la historia de la pintura en el mundo occidental. En sus paredes es posible observar la evolución de los estilos pictóricos, desde el Renacimiento hasta el posimpresionismo.

Al contrario de otros museos de arte, la Galería Nacional no posee objetos decorativos o esculturas, sino que sus colecciones están centradas en el mundo de la pintura. Esta galería es un organismo público sin fines de lucro y su colección pertenece al pueblo del Reino Unido. Este es uno de los motivos por los cuales la entrada a su colección principal es gratuita, aunque puede haber exhibiciones especiales con costo.

A diferencia de otros museos de arte, como el Louvre de París o el Museo del Prado, en Madrid, The National Gallery no se formó por una nacionalización de una colección real ya existente, sino cuando el Gobierno británico compró 38 pinturas del banquero y coleccionista John Julius Angerstein, en 1824. Después de esta compra inicial, la galería tomó forma principalmente gracias a sus primeros directores y por las donaciones privadas, que representan dos tercios de toda la colección.

El conjunto resultante de la colección es pequeño en comparación a muchas galerías nacionales europeas, pero tiene gran alcance en el desarrollo de la pintura occidental, en la que hay representadas obras desde Giotto hasta Cézanne. Algunas pinturas de autores británicos se exhiben en The National Gallery, pero la Colección Nacional de Arte Británico se concentra principalmente en el museo Tate Britain, específicamente dedicado al arte del país.

Todos los días, a las 11:30 y 14:30, hay una visita guiada gratuita en inglés de, aproximadamente, una hora de duración, para ver las principales obras de la colección permanente. Si desea participar, debe inscribirse antes en el mostrador de información del Ala Sainsbury. También ofrecen minicharlas en inglés sobre pinturas específicas, para aprender los detalles, técnicas e historias que encierran. Para ello, debe solicitar el programa de cada día en el mostrador de información.

The National Gallery ofrece todo tipo de facilidades y servicios para quienes tengan alguna discapacidad, como circuitos para ciegos, audioguías especiales para sordos, accesos, etc., con lo cual brinda un ejemplo de turismo accesible. Se encuentra abierto todos los días, desde las 10:00 hasta las 18:00, y los viernes hasta las 21:00. Se necesitan unas cuantas horas para verlo a fondo, así que le recomendamos acudir temprano y con tiempo. Pero si no dispone de mucho tiempo para su visita al museo y no quiere dejar de ver sus principales obras artísticas, en la web oficial tiene información sobre las 30 pinturas que no se puede perder.

Definitivamente, si viaja a Londres y es un amante del arte, especialmente de las pinturas, The National Gallery es, sin dudas, el lugar para usted.

Política de colección

Inicialmente, la galería no tenía una política de colección formal y las nuevas pinturas fueron adquiridas de acuerdo a los gustos personales de los administradores. Hacia 1850 fueron criticados por relegar la adquisición de obras de la escuela italiana, conocidas como Los Primitivos.

Tras la reforma de la administración de la galería en 1855, el nuevo director viajó por toda Europa para comprar pinturas. Durante los 10 años que fue director, Sir Charles Eastlake se aseguró de que la colección de pintura italiana se expandiera y amplió su alcance hasta convertirse en una de las mejores del mundo. Las adquisiciones de Eastlake incluyen las obras Adoración de los Reyes, de Botticelli, y La batalla de San Romano, de Uccello.

El edificio

De estilo neoclásico, cuenta con dos alas que se unen en el centro, bajo una cúpula que se alza sobre la entrada, decorada con columnas clásicas. El edificio actual, construido entre 1832 y 1838, es el tercer lugar en el que ha estado situado y fue diseñado por William Wilkins. Únicamente, la fachada que da a Trafalgar Square ha permanecido sin cambios desde que fue construida, ya que se ha ido ampliando poco a poco durante la historia. Este edificio ha sido, a veces, criticado por sus deficiencias estéticas y su falta de espacio, lo cual condujo a la creación en 1897 del museo Tate Gallery, para el arte británico.

Principales colecciones

Inglés o medieval francés: El díptico de Wilton Diptych.

Paolo Uccello: La Batalla de San Romano.

Piero Della Francesca: El Bautismo de Cristo.

Jan van Eyck: Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa.

Giovanni Bellini: Retrato del magistrado Leonardo Loredan.

Gentile Bellini: Retrato del Sultán Mehmed II.

Sandro Botticelli: Venus y Marte.

Leonardo da Vinci: La Virgen de las Rocas, Cartón de Burlington House.

Miguel Ángel: El Santo Entierro, La Madonna de Manchester.

Raphael: Retrato del Papa Julius II, La Virgen de los Claveles, Mond Crucifixion.

Tiziano: Baco y Ariadna, Diana y Acteón, La muerte de Acteón, Retrato de la familia Vendramin.

Hans Holbein el Joven: Los Embajadores.

Agnolo Bronzino: Venus, Cupido, la Locura y el Tiempo.

Caravaggio: Niño mordido por una lagartija, La Cena de Emaús, Salome con la Cabeza de Juan Bautista.

Peter Paul Rubens: Le Chapeau de Paille, El Juicio de París.

Nicolas Poussin: A Bacchanalian Revel Before a Term, Paisaje con un hombre muerto por una serpiente.

Diego Velázquez: La Venus del Espejo.

Anthony van Dyck: Retrato Ecuestre de Charles I.

Claude Lorrain: Puerto con el embarque de la Reina de Saba.

Rembrandt: Festín de Baltasar.

Salvator Rosa: Autorretrato.

Johannes Vermeer: Dama de pie ante un virginal, Dama sentada ante un virginal (instrumento musical antiguo).

Canaletto: Una Regata en el Gran Canal, The Stonemason´s Yard (El patio del cantero).

William Hogarth: Marriage à-la-mode.

George Stubbs: Whistlejacket.

Thomas Gainsborough: Mr and Mrs Andrews.

Joseph Wright of Derby: An Experiment on a Bird in the Air Pump.

J. M. W. Turner: The Fighting Temeraire; Rain, Steam and Speed.

John Constable: The Hay Wain.

Paul Cézanne: Les Grandes Baigneuses.

Claude Monet: The Water-Lily Pond, The Thames Below Westminster.

Pierre-Auguste Renoir: The Umbrellas, Boating on the Seine.

Georges Seurat: Bathers at Asnières.

Texto y fotos: Marisol Palacios