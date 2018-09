Tradición y vanguardia

| Evento

Con una imagen renovada, del 11 al 16 de setiembre regresa el Festival Mundial del Arpa, en su 11.ª edición. Luego de un receso de un año, artistas compatriotas e invitados de Colombia, México, Italia, Francia, Bélgica y Perú harán vibrar las cuerdas.

Durante seis días, Asunción se llenará de sonidos de arpas en la 11.ª edición del ya tradicional festival mundial. Tras una pausa de un año, el evento se realizará en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane y la Plaza de la Democracia. “Son once años de lucha para que sigamos con esto que tanto nos gusta a los paraguayos y con un instrumento que nos identifica en el mundo”, comenta Ana Scappini Ricciardi, directora ejecutiva del festival.

Esta edición es el resultado de un acuerdo entre los organizadores y la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), la Municipalidad de Asunción, El Cabildo, Autores Paraguayos Asociados, la Embajada de Italia, Víctor González Acosta, entre otros. “Estamos muy felices. Recibimos muchos mensajes de felicitaciones, porque retornamos luego de un año de receso”, agrega. El hecho de haber sido incluido en el presupuesto de la SNC de este año ha significado un gran respiro para poder organizar con mayor tranquilidad la nueva edición.

Justamente, respecto al presupuesto, que fue uno de los problemas que les impidió realizar el festival el año pasado, Scappini detalló que el mismo ronda los G. 450 millones. “Tenemos G. 350 millones de la Secretaría Nacional de Cultura; unos G. 34 millones, más toda la infraestructura de la Municipalidad de Asunción; también, el aporte del Cabildo, la Fundación Itaú, Autores Paraguayos Asociados (APA), y así fuimos sumando los esfuerzos”, refiere.

No obstante, rescata las voces de aliento, como la de Berta Rojas. “Aunque ella no lo sepa, fue una de las personas que me animó a seguir, así como José Antonio Galeano, quien nos ayudó a abrir las puertas de los que deciden; la Asociación de Arpistas del Paraguay y Marlene Sosa Lugo, una de las impulsoras del festival y quien nos acompañó hasta la sétima edición. Ahora trabajo con Sixto Corvalán, un joven con ideas innovadoras”, cuenta.

El encuentro artístico presentará a músicos de todo el país e invitados de Colombia, México, Italia, Francia, Bélgica y Perú, quienes brindarán al público distintas propuestas con arpas paraguayas, clásicas, celtas, llaneras, peruanas y jarocha. También se presentarán arpistas de Misiones, Alto Paraná, Paraguarí, Canindeyú, Guairá y Central, de manera de trazar un mapa musical.

Igualmente, se ofrecerán charlas que abrirán el encuentro artístico los días 11 y 12 de setiembre, de 19:00 a 21:00, en el café del teatro municipal. Las galas se llevarán a cabo el viernes 14 y el sábado 15, a partir de las 20:30, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, presentando a cuatro artistas nacionales y dos internacionales. Cada noche actuarán seis artistas, totalizando 21 bandas locales, como grupos ensambles de arpa.

El gran cierre arrancará a las 18:30, el domingo 16, en la Plaza de la Democracia. Todas las actividades serán con acceso libre y gratuito. “La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura será la encargada de abrir el show con sus dos arpas recicladas”, adelanta.

Entre las presencias internacionales se destaca la cantante y arpista belga Pia Salvia, quien traerá a nuestro país una propuesta en arpa clásica y celta. Desde Colombia vendrán Los Arpistols, un trío que combina la música tradicional de varias regiones colombianas con el jazz y la improvisación.

Con el arpa eléctrica, y sonidos pop y rock, el francés Nikolaz Cadoret se sumará a la fiesta popular en la plaza; mientras que el Trío Artemisia recorrerá un diverso repertorio desde la música barroca hasta la latinoamericana con el arpa clásica, viola y flauta traversa.

El cuarteto mexicano Caña Dulce y Caña Brava traerá el sonido del arpa jarocha acompañada de jaranas y requinto, mientras que Ayfa de la Cruz Nieto arribará al país con el arpa andina peruana y los sonidos tradicionales de su país. Esta edición del festival rendirá, además, homenajes póstumos y en vida a los lutieres dedicados a fabricar este tradicional instrumento de 36 cuerdas.

Cómo surgió el festival

Según Scappini, al arpista Rito Pedersen se le ocurrió declarar Asunción capital del arpa. Con esa idea, ella y Marlene Sosa Lugo le presentaron el proyecto de un festival a la entonces candidata a intendente de la Municipalidad de Asunción, Evanhy de Gallegos. Cuando ganó, lo incluyó en su presupuesto. “Entonces pudimos hacer la primera edición en el 2007”, recuerda. Siempre con esa idea, Scappini viajó a París, pero le dijeron que no había “una capital de”, sino que todas eran itinerantes. Para el efecto, se requería realizar una serie de acciones en conjunto con países como México e Irlanda que tienen también una cultura del arpa, sostener el festival, trabajar con los lutieres y otros proyectos. “Entonces, decidimos sostener el festival”, cuenta.

