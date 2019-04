Un móvil sustentable

| nota de tapa.

Por Marisol Palacios

Las calles de Asunción están cada vez más atestadas de vehículos, tanto que en las horas pico se producen largas colas, las esperas se hacen eternas y, en consecuencia, se pierden tiempo y dinero. Por eso, una buena opción es el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano.

En los últimos tiempos, salir y entrar a Asunción se está haciendo cada vez más difícil, debido a la numerosa cantidad de vehículos que hacen imposible un tránsito fluido. Así, a nivel mundial, el uso de la bicicleta surge como un medio sustentable a la hora, moverse por la ciudad. Y es una opción que cada vez tiene más adherentes, gracias a los beneficios que aporta al cuidado del medioambiente, la salud y economía.

En ese contexto, el Touring y Automóvil Club Paraguayo y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que, si bien son instituciones que trabajan en lo que respecta el automovilismo, desde hace un tiempo le han dado rumbos nuevos a este tema.

“Actualmente, con el cambio de paradigma de la movilidad urbana, nos estamos dedicando al tema, pero ya no tan enfocados en el automóvil, sino en la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte”, comenta Wilfrido Giménez Moraez, jefe del Departamento de Educación y Seguridad Vial del Touring.

Esto, principalmente, si se tienen en cuenta los beneficios que aporta a la salud, al cuidado del medioambiente y, sobre todo, a la economía de las personas, quienes podrán manejarse en bicicletas en zonas urbanas y dejar su vehículo en su casa. “Es importante que la gente conozca los beneficios que aporta la bicicleta para la salud. Este transporte se está imponiendo a nivel mundial como medio sustentable, a la hora de moverse por la ciudad a una distancia considerable, de 0 a 15 km, ida y vuelta, que son distancias que uno puede hacer en este vehículo”, refiere.

Adeptos

Últimamente, en el Paraguay, se trata de una opción que cada vez va ganando mayor cantidad de adeptos. Diversos estudios realizados en todo el mundo, y en particular en Latinoamérica, arrojan que aprovechar la bicicleta como vehículo cotidiano es una práctica totalmente ecológica, porque promueve la disminución de la emisión de gases tóxicos para el ambiente y la adopción de estilos de vida saludables para las personas.

“En ese sentido, estamos trabajando insistentemente ante los diferentes organismos públicos, con el objeto de promover programas de desarrollo que tengan que ver con políticas públicas que favorezcan la conducción de las bicicletas”, subraya.

Entre las propuestas están que las nuevas obras tengan en cuenta las bicisendas, que haya políticas de incentivos, bicicletas públicas y otros proyectos que fomenten su uso. Se sabe que la infraestructura vial existente no es compatible con el uso de la bicicleta, pero también es necesario que los conductores de automóviles respeten a los ciclistas y los rebasen con una distancia prudencial de 1,50 m; y que el ciclista siempre use una ropa bien vistosa, distintiva, de color naranja o verde fluorescente y evite distractores, como el uso de auriculares con música, voz, etc. “Esta costumbre puede ser una práctica riesgosa, ya que no podría escuchar si un conductor le advierte de un peligro mediante la bocina”, advierte.

Ciclistas deben respetar las señales

Según la ordenanza municipal y la ley, un conductor de bicicleta debe respetar todas las señales de tránsito. Para Giménez, estas normas son muy genéricas, por lo cual están insistiendo para que esos aspectos sean más específicos, porque solamente hablan de usar un casco y respetar todas las normativas que rigen para el tráfico. “Nada más. La ordenanza y la ley no están establecidas”, afirma.

Ya son varias las ciudades en el mundo que apuntan al uso de la bicicleta como una alternativa para la movilización de las personas y también varios países en Latinoamérica, como Colombia, Bogotá, Río de Janeiro, Curitiba, Buenos Aires —que tiene un sistema de alquiler de bicicletas como la que tenemos en la costanera, y Santiago de Chile. “Son maneras de crear prácticas saludables y, sobre todo, favorecer a una política de incentivo que beneficia bastante al ser humano, ya que se trata de un ejercicio anaeróbico, que favorece su salud física y emocional, mejora el sistema cardiovascular, tonifica los músculos y aumenta la capacidad pulmonar del ciclista”, detalla.

Destaca que, también, con el ejercicio y transpirando se queman calorías, se reduce el colesterol en la sangre y se ayuda a una mejor coordinación motriz. Es un excelente ejercicio aeróbico, puesto que combate los riesgos de sufrir sobrepeso y obesidad. También evita ir al gimnasio. Y al hablar de lo económico, al no utilizar combustible, se ahorra en este, así como los gastos de estacionamiento, habilitaciones municipales, registro de conducir, entre otros. “Son bastantes las ventajas económicas que tiene para todos los puntos. Entonces, es por ello que invitamos a la gente a que use la bicicleta como una alternativa de transporte para la zona urbana”, puntualiza.

Vulnerabilidad

Para Giménez, hay que remarcar que la movilidad tiene varios tipos de transporte y debemos ser tolerantes con los que usan los medios alternativos. Dentro de esa área también están los motociclistas, que son bastante cuestionados por los automovilistas, al igual que los ciclistas, quienes son muy vulnerables en la situación en la que se desenvuelven en el tráfico. “Hay que pedirles mucha paciencia, prudencia, que sean respetuosos, y a los ciclistas que siempre hagan uso responsable de la vía pública, tratar de viajar sobre la calzada, en un punto lo más cerca posible de la acera para no entorpecer la circulación, y evitar ir por el medio de la calzada o el carril”, concluye.

mpalacios@abc.com.py • Fotos ABC Color/Roberto Zarza.