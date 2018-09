Industria de la construcción crece con mano de obra paraguaya

| PIDEN TRANSPARENCIA Y PRIORIDAD A FIRMAS NACIONALES

Los gremios de la construcción apuestan al desarrollo de este sector industrial con mano de obra paraguaya. Precisamente, priorizar las firmas locales es uno de los pedidos principales al nuevo gobierno, además de la transparencia en las licitaciones.

Referentes del sector de la construcción solicitan transparencia en las licitaciones y prioridad a las empresas de la construcción, teniendo en cuanta que los principales emprendimientos del Ministerio de Obras Públicas en los últimos años tuvieron cuestionamientos legales, sociales y económicos, denunciados mediáticamente y también ante la Contraloría y el Ministerio Público.

Sobre todo, considerando que la industria de la construcción es un importante motor de nuestra economía. De hecho, los datos del Banco Central del Paraguay (BCP) confirman que este sector ha venido creciendo de manera constante y proyecta una expansión del 3% al cierre de este 2018, de acuerdo a la última revisión del producto interno bruto (PIB), publicada en agosto.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, reitera el pedido al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de priorizar a empresas nacionales en licitaciones financiadas con recursos del Estado, lo cual significará un mayor impacto positivo en nuestra economía.

Heisecke sostiene que las empresas nacionales están en condiciones de llevar a cabo obras de gran envergadura, pero que también están interesadas en las obras pequeñas, caminos vecinales, empedrados, puentes. “Estas obras son tan necesarias para que el compatriota productor primario pueda hacer llegar sus productos a los mercados de comercialización. Estas obras también pueden ser ejecutadas por pequeñas y medianas empresas”, indica el profesional.

En cuanto a las expectativas del sector, Heisecke manifiesta: “Creemos que, de aquí a fin de año, Obras Públicas va a lanzar una cantidad de licitaciones; el ministro nos prometió unos 20 tramos que se van a licitar, entre ellos, recapados, caminos vecinales, tramo 1 Alberdi-Pilar, Pilcomayo, etc. Hay una expectativa muy grande y creemos que antes de fin de año también las penitenciarías serán licitadas. Todas serán licitaciones nacionales con fondos locales”.

A su vez, el Ing. Francisco Griñó (TyC Construcciones) coincide con el pedido. “Esperamos que haya trabajo para todos, es lo que no lográbamos tener (con el anterior gobierno). Pedimos fundamentalmente que las obras se puedan licitar correctamente, con las especificaciones y proyectos adecuados. Tenemos experiencias negativas; anteriormente, los proyectos no estaban claros y eso hacía que algunas empresas entren y otras no. Ahora creemos que eso va a cambiar”, señala.

En cuanto a la transparencia en las licitaciones, indica: “La mayoría de las obras están con problemas a causa de esa falta de transparencia en los llamados y proyectos. A pesar de todo, las empresas se están preparando. Hay esperanza. Nos estamos entusiasmando, comprando equipos, máquinas, esto va a cambiar”, recalca Griñó.

Por su parte, el nuevo ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, promete al sector priorizar a empresas paraguayas. Asegura que las puertas del MOPC están abiertas y que apuesta al diálogo. Asegura además que primero estará el factor humano de las obras, pues la hoja de ruta de este Gobierno es la sensibilidad social “y no los proyectos en sí, fríos, a veces de mucho hormigón y cemento, pero de muy poca sensibilidad social; eso debemos revertir”, afirma.

En sus primeras semanas de gestión, Wiens ha dicho que uno de los objetivos de su gestión es continuar con el ritmo de inversión e incluso aumentarlo, aunque aún no especifica cuáles serán las fuentes de financiamiento (más endeudamiento o APP).