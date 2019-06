¡Valoremos los libros paraguayos!

| LECTURA INTERPRETATIVA 3.er ciclo

Por Mag. Perla Elizeche Ávalos

Un 25 de junio de 1612, el primer historiador paraguayo Ruy Díaz de Guzmán concluía su obra Anales del descubrimiento, población y conquista de las provincias del Río de la Plata, conocida como La Argentina. Por eso, el Ministerio de Educación y Cultura instituyó, a partir del año 1980, como fecha oficial cada 25 de junio como el Día del Libro Paraguayo.

1. Actividad inicial

¿Qué obras de autores paraguayos recuerdas haber leído?

¿Qué te gustó de esas obras?

2. Reconoce a qué autores pertenecen los libros.

Fernando Pistilli

Josefina Plá

Augusto Roa Bastos

Alcibiades González Delvalle

3. Identifica a cuáles de las obras mencionadas en el punto 2 corresponden estos fragmentos.

Fragmento. Capítulo X

Ella me promete encargarse de todo, ya que las instituciones oficiales no se ocupan de los despojos de guerra. Sé que cumplirá.

Con Crisanto no tendré dificultades para el viaje. El cuento de que la hermosa guerra ha vuelto a empezar lo hará tomar el tren como a un chico rumbo a una fiesta.

A Cuchuí lo traeré a vivir conmigo.

No pienso en ellos solamente. Pienso en los otros seres como ellos, degradados hasta el último límite de su condición, como si el hombre sufriente y vejado fuera siempre y en todas partes el único fatalmente inmortal.

Alguna salida debe haber en este monstruoso contrasentido del hombre crucificado por el hombre.

Porque, de lo contrario, sería el caso de pensar que la raza humana está maldita para siempre, que esto es el infierno y que no podemos esperar salvación.

Debe haber una salida, porque de lo contrario...

Obra

Autor

—¿Te importa mucho que no haya vista afuera? —me preguntó mi esposa al mudarme aquí.

Y yo dije con la cabeza que no, que no me importaba.

¿Qué iba a contestarle?... Cualquier respuesta habría dado lo mismo. No había en la casa otra pieza disponible. ¿Y cómo decirle que para quien está clavado en su sillón sin remedio y sin indulto, un pedazo de montaña a lo lejos, un retazo de cielo con sus cambios de día a noche, de sol a lucero, de azul a gris, amarillo a rosa, son su único viaje, su paseo único, su sola opción a alejarse de su cepo un instante?

Obra

Autor

«Desde que lo conocí mi abuelo se quería morir y tardó casi cien años en hacerlo, eran pasadas las once de la mañana y terminaba de confeccionar una biblioteca en mimbre que le había solicitado, clavó la penúltima y reluciente tachuela con la misma habilidad aunque un poco más lento —según siempre se quejaba— que cuando tenía 20 años y se inició en el arte y negocio de la mimbrería, luego sacó la última que le quedaba atrapada entre sus labios, bajó el martillo y con un leve suspiro, que oyó tío Ramón, murió sentado en su lugar de trabajo, entre el olor de aserrines, va pensiero y su taza de café casi vacía.

Obra

Autor

Firme aquí y todo habrá terminado. Lo hemos aliviado de culpas extremadamente graves

—¿Puedo leerlo?

—Desde luego.

Blas pasea la mirada sobre cada línea que pareciera despedir gases venenosos. Respira con dificultad, se dilatan los ojos y una nube espesa envuelve su mente. No advierte que Cantero le alcanza un bolígrafo.

—Tome —insiste el policía—. Ya ve que casi nada dice contra usted.

—Pero hay nombres que desconozco.

—¿Cómo? —Cantero se impacienta— ¿No conoce usted a Ricardo Velázquez, a Esteban Lezcano, Roberto Andrade...?

—A ellos sí, son mis amigos, pero nada tienen que ver con los papeles que he traído. Solo quería que supieran de nuestra actividad...

— ¡Subversiva!

—Política, señor. Es nuestra percepción de la realidad nacional.

—Con más razón para firmar.

—Pero hay acusaciones contra personas de las que nunca oí hablar.

Obra

Autor

4. Escribe al lado de cada enunciado crítico a cuál de las obras corresponde.

a. ...................nos incita a dejar de esconder gestos, emociones y hechos que ayudan a levantar de nuevo ese viento negro que llevamos dentro, como parte de nuestra naturaleza». (Rogelio Vallejo).

b. «Estamos ante un libro de emociones, no de una simple cronología, y con bien medida emoción han sido tallados todos los poemas». (Rafael Soler).

c. ......................“« nos describe, minuciosamente, la falta de consideración por los ancianos, actitud muy común entre los jóvenes de nuestros días». (Abc Color).

d. ......................«despliega ante el lector las vivencias de una serie de personajes que sufren, aman, anhelan la libertad y se muestran solidarios durante el difícil y violento período de la historia de Paraguay».