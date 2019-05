Cambió de postura : Elección de defensora general

Por William Vera Duarte

El presidente de la Corte, Eugenio Jiménez, reconoció que luego de la audiencia pública cambió su postura a favor de la ahora nueva defensora general, Lorena Segovia, a quien votó. La nueva titular del Ministerio de la Defensa Pública obtuvo 6 votos, en tanto que el también ternado Mayor Martínez consiguió los votos de los ministros Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón.

En la sesión plenaria de la Corte Suprema realizada el martes 21 de mayo pasado se designó como nueva defensora general a la liberal María Lorena Segovia Azucas, una exministra de Justicia y Trabajo.

El presidente de la Corte, Eugenio Jiménez, declaró en la fundamentación de su voto que por imperio de la Ley N° 6299 Que ordena la transmisión en vivo de las sesiones y fundamentar las decisiones tomadas, y con relación a la designación de la titular del Ministerio de la Defensa Pública, refirió: “Se trata de una decisión sumamente compleja, aquella audiencia pública (del 16 de mayo) que hemos convocado ante la Corte Suprema de Justicia para los tres ternados resultó de gran utilidad y desde ya sugiero que para cada caso similar se vuelva a utilizar el mismo procedimiento. Fue de tanta utilidad que debo hacer una confesión, me hizo cambiar el criterio que tenía anteriormente”.

Agregó: “¿Por qué? Fundamentalmente porque me cuestionó qué estamos eligiendo; estamos eligiendo un magistrado o estamos eligiendo a alguien cuya función queda equiparada a la de la dirección de un gran estudio de abogados, como es el Ministerio de la Defensa Pública. Entonces qué es lo que sucede: este nombramiento se ha convertido en una suerte de plebiscito sobre la independencia del Poder Judicial, un plebiscito que ha sido establecido no dentro de la Corte Suprema de Justicia, pero mi obligación es votar a consciencia y no quiero votar a ningún tipo de presión, sea de donde venga. Creo que la obligación de un magistrado es votar a consciencia; entonces, soy perfectamente consciente de cuál debería ser el sentido de mi voto, entre comillas, para quedar bien, pero no es ese el objetivo de esta sesión, ni de mi voto; entonces esa audiencia pública me ha demostrado tres cuestiones esenciales: La primera; me impresionó la franqueza y la honestidad de la doctora Segovia. Por otra parte, en cuanto a las intervenciones de los otros dos ternados -como se dice comúnmente en cuestiones eleccionarias- para mí hay un empate técnico, pero ocurre que lastimosamente tenemos que elegir a uno”.

“Independientemente de eso, tiene experiencia en el manejo de presupuestos públicos, y además demostró un gran conocimiento de la Ley de la Defensa Pública, del reglamento interno, de las cuestiones presupuestarias referentes a la fuente 30, fuente 10. Esa razón me hace inclinar por la ternada Lorena Segovia, pero, debo señalar e insistir en que tengo el más grande respeto por la trayectoria y por la capacidad, tanto del doctor Pedro Mayor Martínez como del doctor Ledesma, a quien no conocía personalmente”, refirió Jiménez.

Por su parte, la ministra Miryam Peña en cuanto a la votación ha explicado: “La terna nos ha presentado a tres candidatos de reconocida honorabilidad y buen desempeño. Tengo que reconocer que no puedo mirar sin preocuparme el alejamiento del Poder Judicial -por distintas circunstancias- de jueces y juezas capaces, honestos y trabajadores. En este caso, los compañeros Pedro Mayor y Leonardo Ledesma, reúnen las cualidades mencionadas”.

Con respecto a Lorena Ledesma, la ministra Peña manifestó: “Con relación a lo académico y la docencia, es una profesional con promedio sobresaliente, y con estudios de post grado en derecho administrativo y civil, abogada con promedio sobresaliente, con más de 20 años de experiencia en litigio. Además asesora de Comisiones del Congreso de la Nación (Comisiones de Legislación, Equidad y Género). Posee experiencia en gestión y administración pública (exministra de Justicia y Trabajo)”.

En conclusión, fue determinante el perfil de administradora que posee Segovia Azúcas para sacar ventaja sobre sus coternados.

Provendría de pacto

Según los rumores, desde el inicio del concurso para llenar la vacancia del cargo para defensor general, se mencionó que la exministra de Justicia y Trabajo, la liberal del sector llanista María Lorena Segovia Azucas, iba a ser ternada por el Consejo de la Magistratura, porque respondía a un pacto entre este sector político y los colorados oficialistas. La predicción se ha cumplido.

Ayudada en el CM

En el concurso de terna del Consejo de la Magistratura (CM), llamó la atención que Segovia Azucas estaba posicionada en el 20° lugar, aproximadamente. Luego de una revisión de sus méritos académicos, fue posicionada cerca del 10° lugar. En la audiencia pública obtuvo la mejor calificación de 27% de un total de 30% posible, con lo que estuvo entre los 10 mejores y lista para ser ternada.

william@abc.com.py