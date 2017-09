Venezolanos enfrentarán juicio oral por desfalco

| Multimillonario robo a la Cajubi

Por William Vera Duarte

El fiscal Aldo Cantero debe viajar al Reino Unido para concretar la extradición de los venezolanos Marcelo Barone y Elisabel Vazques, quienes deben enfrentar un proceso penal por lavado de dinero y lesión de confianza, por el desvío de fondos de la Cajubi. La extradición está firme.

La Suprema Corte del Reino Unido, presidida por Sir Wyn Williams, ratificó el 15 de setiembre pasado la extradición de los venezolanos Marcelo Barone Serra y Elisabel Vazques Galino al rechazar una apelación que promovieron como último recurso para evitar rendir cuentas a la justicia de nuestro país por el vaciamiento a la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi).

Las defensas de Barone y de su exesposa Vazques Galino insistieron en que las condiciones de reclusión en nuestro país no cumplen los requisitos exigidos en los tratados de Derechos Humanos. Sin embargo, desde Paraguay se remitieron compromisos de que Barone y su exesposa serán alojados en celdas que tienen, mínimamente, una dimensión de 9 metros cuadrados. Esta promesa fue hecha por el actual ministro de Justicia, Éver Martínez.

Otro punto que atacaron los extraditados es que supuestamente nuestro país no tenía relación diplomática con el Reino Unido. Sin embargo, en la misma audiencia ante la Suprema Corte, se encontraba el embajador paraguayo acreditado ante el país europeo, Genaro Pappalardo, con lo que este argumento quedó totalmente desbaratado.

El fiscal de la causa, Aldo Cantero, posiblemente viaje esta semana para concretar la extradición, ya que no existe precedente de este tipo de diligencias. El tratado de extradición entre ambos países fue firmado en 1908.

No se sabe si el Reino Unido pagará los pasajes de los venezolanos o será nuestro país el que correrá con los gastos.

Se probó el desvío de dinero El fallo que la Corte ratificó es de la jueza distrital superior de Inglaterra, Emma Arbuthnot, que en su resolución de extradición a nuestro país había determinado que de las pruebas que fueron presentadas por el fiscal Cantero se puede concluir que existen evidencias de fraude y de conspiración entre los extraditados y el entonces presidente de la Cajubi, Víctor Bogado Núñez, a fin de perpetrar el desvío de casi US$ 40 millones que debieron utilizarse para inversiones que no se concretaron.

Del análisis que realizó la jueza Arbuthnot sobre las pruebas presentadas en el juicio de extradición, concluyó que “hubo presentaciones deshonestas realizadas por Barone Serra y Vazques Galino en correos, cartas, página web y oralmente que afectaron al directorio de la Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi)”.

La magistrada Arbuthnot sostiene que hay coconspiración. “Hay algunas pruebas de que el Sr. Barone Serra había armado una empresa en Londres (Sophia Software LLP) con el entonces presidente de Cajubi, Sr. Víctor Bogado Núñez (condenado a 14 años por el vaciamiento a la Caja), en el 2009”. Añade que esto ocurría cuando el dinero del fondo de jubilaciones estaba siendo transferido a empresa creadas para el efecto.

Congelaron activos

El fiscal Cantero manifestó que US$ 30 millones en activos y bienes están congelados en el Reino Unido en este proceso de extradición, aunque la expareja se habría llevado US$ 40 millones de los US$ 176 millones saqueados a Cajubi con la complicidad de sus exdirectivos.

Barone y Vazques están imputados ante la justicia paraguaya por lavado de dinero en calidad de coautores y lesión de confianza en grado de complicidad.

Condenados, con fallo firme

Por Acuerdo y Sentencia N° 351 del 21 de abril de 2017, la Sala Penal de la Corte integrada por camaristas del fuero civil rechazó por inadmisibles las casaciones de 8 de los condenados por el vaciamiento a la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi).

De esta manera, la sentencia condenatoria para los exconsejeros de la Cajubi quedó firme.

Los camaristas Neri Villalba, Eusebio Melgarejo y Carmelo Castiglioni sostienen que los recurrentes no cumplieron con todos los requisitos exigidos en los Artículos 378, sobre los motivos del planteamiento, y 480, sobre los modos, previstos en el Código Procesal Penal.

La Sala Penal argumentó: “Los impugnantes en autos no han dado cumplimiento íntegro a requisitos por demás necesarios. Debemos señalar también que la casación no es una instancia más, por lo que indefectiblemente deben puntualizar acabadamente las bases legales en las que se sustentan, para rápidamente concretarse señalando los errores jurídicos de las resoluciones que les resultan perjudiciales”.

Agrega: “Se han limitado simplemente a argumentar su desacuerdo contra la sentencia definitiva dictada por el tribunal colegiado de sentencia y no contra el acuerdo y sentencia dictado por el Tribunal de Apelaciones, no dando cumplimiento a lo que menciona el Art. 468 del Código Procesal Penal, y la doctrina del caso. Surge así que los escritos presentados no se hallan debidamente fundados, no son claros, no pudiéndose precisar con total exactitud en qué consisten sus agravios”.

Las casaciones declaradas inadmisibles son las presentadas por los condenados Pabla Mieres de Scavenius, a través de sus abogados Nicolás Gaona Irún y Guillermo Duarte Cacavelos; César Amílcar Bejarano, por medio de su defensor José María Dávalos Alfaro; de Gustavo Celso Duré, planteado por su abogado Guillermo Duarte Cacavelos; Ricardo Antonio Pereira Poletti, presentado por sus defensores Ada Zacarías y Marcos Santacruz Poletti.

También rechazaron las casaciones de Víctor Daniel Bogado Núñez, quien presentó su escrito a través de sus defensores Luis Alberto Berton y Osvaldo Granada Sallaberry; Mariano Damián Escurra, a través de su abogada Sandra Concepción Rodríguez, quien igualmente asiste a los condenados exconsejeros de Cajubi Walter Elías Delgado y José Salvador Alonso.

Los condenados

Fueron sentenciados a 14 años de cárcel por el fraude los expresidentes de Cajubi, Víctor Bogado y Mariano Escurra. Además, Félix Villamayor, Walter Delgado y César Bejarano tienen penas de 12 años; Ricardo Pereira Poletti (10); José Alonso, José Szwako y Pabla Mieres, (8), Cíbar Enrique Insfrán (4) y Édgar Mengual, (3), por realizar inversiones fraudulentas, con las que se perdieron unos US$ 48 millones.

El tribunal de sentencia integrado por Mesalina Fernández, Rosarito Montanía y María Esther Fleitas los condenó el 18 de diciembre de 2015. Este fallo fue ratificado por la Cámara el 29 de junio de 2016, por los camaristas Bibiana Benítez, Gustavo Ocampos y José Fernández.

