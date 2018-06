Fuga masiva de paraguayos

Por Mabel Rehnfeldt y Juan Carlos Lezcano F.

Luego del escándalo de Panama Papers a nivel mundial, decenas de clientes paraguayos corrieron a cerrar las empresas de portafolio que habían creado y otros cambiaron sus nombres.

“Nuestros clientes –hasta ahora, la mayoría– decidió dejar de utilizar las sociedades (…) Así, pues, ruego que, a pedido de nuestros clientes, se sirvan cancelar en sus registros”, escribió en abril de 2016 Manuel Riera Escudero, miembro fundador del estudio jurídico Riera Abogados y vicepresidente primero de la Asociación Rural del Paraguay.

La carta fue dirigida a funcionarios del bufete panameño Mossack Fonseca el 6 de abril del 2016, el mismo día que ABC Color llamó a pedir su contraparte antes de publicar al día siguiente, 7 de abril.

La investigación de “Los Papeles de Panamá” en abril de 2016 convulsionó la política, las finanzas y la ley alrededor del mundo. Los sacudones también llegaron hasta Paraguay, según revelan unos setenta correos electrónicos intercambiados entre Riera Escudero y los empleados del bufete panameño que fue centro de un escándalo mundial. Mossak Fonseca hoy día está cerrado y afrontando procesos criminales.

Que sean borradas

Riera pidió a la consultora panameña que las empresas fueran borradas de los registros públicos de Panamá, algo que los funcionarios de la firma le explicaron que no podían hacer. Según el abogado paraguayo, sus clientes estaban sintiendo “la presión” desatada por las publicaciones a nivel internacional y local.

“Todos nuestros clientes, propietarios de sociedades panameñas off shore, están sintiendo la presión del sistema financiero sobre la titularidad de acciones registradas a nombre de estas sociedades. Nos han consultado los riesgos del uso de las sociedades adquiridas de M&F”, escribió el abogado paraguayo.

Riera afirmó haber explicado a quienes lo consultaron que la tenencia y uso legítimo de empresas offshore no representan de por sí un acto ilícito, pero que sí se podía cuestionar el uso ilegal que se les diera.

“Hasta donde sabemos”

“En principio, ante la ausencia de la figura de holdings en la legislación paraguaya, las sociedades panameñas –hasta donde sabemos– son usadas por nuestros clientes para ese único objetivo (tenencia de acciones al portador de sociedades locales)”, continuó diciendo.

Una de las empresas creadas por Mossack Fonseca gracias a la intermediación del estudio jurídico Riera tenía como finalidad evitar controles fiscales y bancarios, según las revelaciones de 2016. Se trataba de la empresa Ballard Holdings S.A., del empresario italiano Carlo Minelli, propietario de varias empresas radicadas en Paraguay, caso que fue publicado precisamente el 7 de abril del 2016.

Esa vez, consultado por ABC Color, Riera dijo desconocer las intenciones que Minelli había dejado asentadas en una serie de emails intercambiados con funcionarios de Mossack Fonseca.

El empresario Carlo Minelli pretendía utilizar una offshore para evitar fiscal y bancariamente a Paraguay.

Explicaciones que antes no pedían

Riera señalaba en su correo que al figurar empresas offshore creadas por MF como dueñas de firmas paraguayas, “las instituciones financieras estaban “cuestionando” el uso de las mismas, exigiendo explicaciones que no pedían, todo con el mismo motivo”.

“Esta explicación la hago, porque nuestros clientes –hasta ahora, la mayoría– decidió dejar de utilizar las sociedades”, puntualizaba.

Luego de esas explicaciones, solicitó la cancelación de un total de 16 empresas de portafolio que habían sido creadas a través del bufete panameño. Entre las canceladas aparecía precisamente Ballard Holdings SA, la firma que Minelli pretendía utilizar para evitar pasar -fiscal y bancariamente- por Paraguay.

Las empresas que pidió cerrar

De las 16 empresas que pidieron cerrar, en la base de datos nos fue posible identificar vinculaciones solo de algunas de ellas. Cabe resaltar que para la legislación paraguaya no es un ilícito poseer una offshore a no ser que se le dé un uso irregular que permita lavado de activos o evasiones impositivas.

Las empresas que Riera pidió que se cerraran fueron Annirose Services Inc., vinculada a Jorge Godofredo Krauch (director de la empresa importadora paraguaya S.A.F. Krauch ).

También figuran Cerf Group Corp. (no fue posible identificar al titular), Cheslow Holdings Inc., vinculadas a Miguel Ángel Alfaro Riera y a Manuel Alfaro Riera. Otras empresas son Danebury Int. S.A., vinculada a Eduardo Alfaro Riera, Dasbay Group S.A. ligada a Gloria Alfaro Riera.

Mas empresas fueron Eyton Assoc. Corp., Gratto Manag. Inc., Greystone Dev Inc., Larch Equities Inc., empresa de portafolio propiedad de Rafael Heiseck Cardus, el chileno Manuel Casaonova Demarchi y el uruguayo Jorge Genovese La Manna y que adquirió de Heisecke & Cia. S.A.C.I. los derechos de representación en Paraguay de los productos de la empresa farmacéutica francesa Rhone Poulenc SA.

Otras empresas fueron Northshore Consult S.A., Pengarth Overseas S.A., vinculada a Sergio Luis Cassius, propietario en Paraguay de las empresas Ganadera Agropecuaria Santa Catarina y Ganadera La Esmeralda SA. También está en el listado Phase Properties S.A., vinculada al ciudadano argentino José Virginio Orestes Oricchio; Remco Promotion Inc., vinculada también a Manuel Alfaro Riera; Ronald Dev. S.A. y Solo Resources Inc, vinculada a la argentina Nancy Virginia King y a la paraguaya Laura Virginia Ramos.

“Durmientes”

Un funcionario de nombre Rodolfo Charles de la firma Mossak Fonseca fue el encargado de responder el pedido de Riera y le explicó que su intención de borrar las empresas de los registros públicos no se podía concretar, aunque si podían declarar las empresas como “durmientes”.

Solicitaron pagos necesarios, los funcionarios de Mossack Fonseca remitieron los documentos para la renuncia como directores y representantes y luego de eso la comunicación se cortó, según los registros.

Nuestro diario se ha comunicado seis veces con el señor Riera para tener la versión sobre sus clientes. No ha contestado nuestras llamadas ni mensajes reiterados hasta un par de minutos antes de esta publicación.

Ya no se podía trabajar

En conversación con ABC Color, Manuela Riera Escudero refirió que tanto sus clientes como él mismo decidieron cerrar las empresas offshore que habían abierto con Mossack Fonseca debido a que el sistema financiero paraguayo comenzó a exigir que retiraran las empresas de portafolio de las firmas que manejaban a nivel local.

Aseguró que ninguno de sus clientes utilizó las firmas creadas con Mossack Fonseca para actos ilícitos sino que fueron creadas debido a que en su momento la legislación paraguaya no contemplaba la figura de los holdings.

Mañana en nuestra edición impresa serán publicadas las secuelas de los Panama Papers a nivel paraguayo hasta finalizar los casos que fueron encontrados en estos 1.300.000 archivos nuevos liberados recientemente.