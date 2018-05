ABC REMIANDU

Derogar léi protectora itajasúva

Diputado Édgar Acosta, expresidente INC, gerente general Yguazú Cemento, Matías Cardarelli, oplantea oñemoañetévo Ley 3099/06, omoherakuãva presidente Nicanor Duarte Frutos, ojopýva empresa física o jurídica tomba'apo fabricación de cemento oiporúva materia prima semielaborada (clínker) origen nacional. Ko léi ombotove art. 107 Constitución, ogarantisáva “competencia mercado-pe” ombotovéva “formación de monopolios”. Kóva monopolio oipytyvõva INC, ojeresolvéva Congreso populista ha implantado Poder Ejecutivo péicha avei, heñói raka'e intención orekóva firma privada omopyendáva fábrica de cemento kóva molienda clínker importado, ndahepýiva ojejapóva INC planta tujápe. Ko'ã competencia ojapóva umi ryguasu hupi'a itajúva oñemboviru hetáva gobernante de turno ha umi político ojapóva dictadura stronista. Ha'éva tuicha ombyai economía tetãme naiporãíva ley proteccionista, concebida ha contramano orekóva normativa Merkosur ha Organización Mundial del Trabajo. Ojuhúva ha oha'ãrõva futura autoridad-kuéra ojejapo rire derogación nociva e inconstitucional Ley 3099/06.

