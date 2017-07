Ben Affleck no irá a la “Triple Frontera”

El proyecto de Netflix de un filme de acción en la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay se queda sin su actor protagonista.

Si bien parecía que Triple Frontier – el ya añejo proyecto de un filme de acción que trascurriría en la zona de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay – finalmente se ponía en camino a iniciar el rodaje cuando se anunció que Netflix realizaría el proyecto, ahora el filme sufrió un nuevo golpe.

Según reporta el medio especializado Deadline, Ben Affleck, quien estaba negociando protagonizar el filme junto a su hermano Casey Affleck – ganador del premio Óscar este año por Manchester junto al mar –, finalmente decidió apartarse del proyecto con el objetivo de concentrarse más en su vida familiar luego de terminar el rodaje de Liga de la Justicia, en la que el actor vuelve a interpretar a Batmany que se estrenará en noviembre de este año.

Deadline afirma, sin embargo, que el filme seguirá en marcha y está ensamblando su elenco de forma rápida. Además de los Affleck, se había reportado previamente que Mahershala Ali, ganador del Óscar por Moonlight, se sumaría a la película.

Originalmente nacida como una nueva colaboración entre la directora Kathryn Bigelow y Mark Boal, su guionista de los galardonados filmes The Hurt Locker y Zero Dark Thirty, Triple Frontier finalmente fue a parar a manos del director J.C. Chandor (A Most Violent Year).