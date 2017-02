Cine animado lleva a Japón a batir su récord de espectadores en 40 años

Por EFE

TOKIO. Los cines nipones recibieron la visita de más de 180 millones de espectadores en 2016, cifras no registradas en Japón desde hace más de cuatro décadas, gracias al éxito de películas de animación como “Your Name” (Kimi no na wa).

El número total de espectadores el año pasado ascendió a 180.189.000, un 8 por ciento más que en 2015, según datos de la Asociación de Productores Cinematográficos de Japón, una marca que no se superaba desde 1974.

Las cifras que se sitúan “al mismo nivel en el que estaban antes de la aparición de los vídeos domésticos”, destacó el presidente de la asociación, Yusuke Okada, en declaraciones recogidas hoy por el diario Asahi. Además de los buenos datos de asistencia, la cartelera japonesa obtuvo en 2016 una recaudación récord de 235.508 millones de yenes (2.072 millones de dólares).

Las compañías de la industria cinematográfica japonesa citan entre los factores que han influido en la recuperación el éxito de Makoto Shinkai Your Name (Kimi no na wa, 2016), el filme más taquillero del año en el país asiático con una recaudación de 23.560 millones de yenes (207 millones de dólares).

La película no ha batido a la oscarizada El viaje de Chihiro (2001) a nivel nacional -recaudó 30.800 millones de yenes (254 millones de euros/ 270 millones de dólares) en su año de lanzamiento-, pero sí global.

El filme de Studio Ghibli, dirigido por Hayao Miyazaki y ganadora del Oscar a la Mejor Película de Animación en 2003, recaudó 275 millones de dólares (258 millones de euro) en todo el mundo, frente a los cerca de 318 millones (298 millones de euros) que contabiliza Your Name, según cifras del portal especializado Box Office Mojo.

Seis de las diez películas más taquilleras del año pasado en Japón fueron de animación, una tendencia que se ha mantenido en los últimos años, pero que el año pasado se vio reforzada por las redes sociales, donde las críticas de la audiencia tuvieron gran alcance.

“(La estrategia de) atraer a las audiencias mediante campañas publicitarias masivas está llegando a un punto crítico”, dijo a Asahi el periodista especializado en cine Hiroo Otaka, quien destacó el potencial de difusión de estas redes.

El segundo puesto de la cartelera japonesa de 2016 lo ocupó una película estadounidense, Star Wars: El Despertar de la Fuerza (2015), con una recaudación de 11.630 millones de yenes (102 millones de dólares). Asimismo, Shin Godzilla, la primera película en 12 años que Toho, la productora japonesa que trajo al monstruo al mundo en 1952, ocupó la tercera posición con una caja de 8.250 millones de yenes (71 millones de dólares).