Cine: sombras oscuras y un Batman de juguete

Dos nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, proponiendo por un lado una aventura para toda la familia con la versión Lego de uno de los más icónicos superhéroes de todos los tiempos, y por el otro la continuación de la adaptación de uno de los éxitos literarios eróticos más grandes de la actualidad.

Luego del arrasador éxito de taquilla y crítica de La Gran Aventura Lego en 2014, el estudio de animación de Warner Bros. busca capitalizar ese éxito con un filme centrado en una de las grandes estrellas de aquél filme, un engreído y despistado Batman.

El filme, de nuevo presentado como si hubiera sido hecho exclusivamente con juguetes Lego, sigue a Batman mientras intenta balancear su eterna lucha contra el crímen en defensa de su amada Ciudad Gótica, con la responsabilidad de criar a Dick Grayson, el huérfano que adoptó y quien quiere volverse su aliado.

En la versión original del filme, Will Arnett repite como Batman luego de La Gran Aventura Lego. Se le suman Michael Cera (Este es el Fin) como Robin, Ralph Fiennes (Spectre) como Alfred, Zach Galifianakis (Locos de Mentes) como el Joker y Rosario Dawson (Daredevil) como Batichica, entre otros. La dirección es de Chris McKay (Robot Chicken).

Por otro lado tenemos la secuela del éxito taquillero de 2015 Cincuenta Sombras de Grey, basado en la saga de novelas de E.L. James.

En este segundo capítulo, titulado Cincuenta Sombras más Oscuras, Anastasia Steele y el magnate Christian Grey intentan reconstruir su relación, esta vez bajo términos impuestos por ella. Sin embargo, figuras enigmáticas y peligrosas del pasado de Christian amenazan la relación.

Dakota Johnson y Jamie Dornan vuelven a protagonizar, esta vez acompañados por figuras como Kim Basinger (Dos Tipos Peligrosos) y Bella Heathcote (The Man in the High Castle), entre otros. La dirección es de James Foley (House of Cards).

