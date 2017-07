Comic-Con abre sus puertas

Por EFE

LOS ÁNGELES. De series de televisión a películas, pasando por videojuegos y, por supuesto, cómics, la cultura popular celebra su gran fiesta en la Comic-Con de San Diego (EE.UU.).

La Comic-Con abre este miércoles sus puertas y acogerá hasta el domingo a alrededor de 130.000 visitantes.

Aunque en su origen en 1970 se trataba de una convención dedicada a la pasión por los cómics, la Comic-Con ha evolucionado hasta convertirse en un enorme festival audiovisual y en un inmejorable escaparate para los gigantes de la industria del entretenimiento.

Las series Game of Thrones y The Walking Dead, las últimas novedades de Marvel con el filme Avengers: Infinity War como punta de lanza o las apuestas de Warner Bros. y DC Comics con ejemplos como la cinta Liga de la Justicia sobresalen en el extenuante y cargadísimo programa de la Comic-Con para las próximas jornadas.

Aunque hoy se celebra la noche previa al evento, es mañana jueves cuando comienzan las emociones fuertes con la presentación del estudio 20th Century Fox, que podría adelantar detalles de películas como Deadpool 2 o Kingsman: El Círculo Dorado.

Mañana también acudirá la plataforma digital Netflix para presentar sus nuevos proyectos fílmicos: Bright, con Will Smith como protagonista; y la adaptación del célebre manga Death Note.

El viernes será el turno de los dragones y la épica fantástica de Game of Thrones, la superproducción televisiva de HBO que llega a San Diego lanzada tras el estreno de su ansiada séptima temporada el pasado domingo.

Otro fenómeno de la pequeña pantalla como The Walking Dead también tendrá un hueco destacado en la Comic-Con, mientras que Twin Peaks se encargará de aportar el toque misterioso y onírico a la convención.

Los superhéroes serán los grandes protagonistas del sábado empezando con el acto de Warner Bros. y DC Comics, que tras el fenomenal resultado de Mujer Maravilla podrían ofrecer novedades de Liga de la Justicia o Aquaman.

También es posible que el estudio dedique gran parte de su tiempo en la Comic-Con a Blade Runner 2049, que se estrenará en octubre, y a Ready Player One, el nuevo proyecto de ciencia-ficción de Steven Spielberg.

Y por la tarde acudirá a la llamada de los fans el estudio Marvel, que el pasado fin de semana desveló en la feria D23 de Disney el primer adelanto de Avengers: Infinity War y que en San Diego podría profundizar en ese largometraje u optar por otros filmes como Thor: Ragnarok o Pantera Negra.

Una habitual triunfadora de la Comic-Con es Star Trek, que este año irá a la Comic-Con para dar más pinceladas de su nueva serie Star Trek: Discovery que se estrenará en septiembre.

Las presentaciones más esperadas de la Comic-Con tendrán lugar en el Hall H, un descomunal salón del Centro de Convenciones de San Diego habilitado para 6.500 personas.

Stranger Things, Legion, The Strain, The Big Bang Theory, The Defenders, Westworld, The Exorcist o The X-Files son otras de las producciones televisivas que acudirán a la Comic-Con para encontrarse con sus seguidores.

Y sin olvidar sus orígenes, la Comic-Con acogerá, como es tradicional, la entrega de los premios Eisner, los galardones conocidos como los “Óscar del cómic”.